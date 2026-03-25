¿Cuándo será el último partido de Mohamed Salah con el Liverpool?

El Liverpool está atravesando un momento de inflexión y cambio, y la salida de Mohamed Salah marcará un antes y un después en la historia reciente del club del Merseyside.

Si bien la temporada de los Reds levantó un poco, están lejos aún de ser lo que supieron ser en otros años. Actualmente, deben disputarse con el Manchester City el pasaje a las semifinales de la tradicional FA Cup, mientras que en los cuartos de final de la UEFA Champions League deberán medirse con el París Saint-Germain por un lugar entre los mejores cuatro de Europa.

En la Premier League están quintos, a cinco puntos de la zona de clasificación a la Champions, con 49 unidades en 31 partidos jugados.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Mohamed Salah dirá adiós al Liverpool tras nueve temporadas y ocho trofeos, incluyendo una UEFA Champions League y dos Premier League. Si bien el andar del Liverpool definirá cuál será la despedida, a esta hora su último partido sería por la jornada 38 de la liga inglesa, ante el Brentford en condición de local el 24 de mayo.

En caso de que el equipo de Arne Slot llegue a la definición del torneo continental, el Faraón se despediría de los Reds en el Puskás Arena de Budapest el 30 de mayo, en la final de la UEFA Champions League. Sin dudas, sería un adiós a la altura de su legado en Anfield.

En el acumulado con la camiseta del Liverpool, el egipcio jugó 435 partidos, con 255 goles en su cuenta personal y 122 asistencias a compañeros. En la actual temporada, Salah lleva jugados 22 partidos de Premier sobre 31 posibles, con cinco goles y seis asistencias. En la UCL jugó nueve de los diez, con tres tantos y dos pases gol. En la FA Cup, anotó dos goles en misma cantidad de partidos jugados.

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