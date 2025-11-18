¿Cuándo volverá a jugar Benjamin Šeško con el Manchester United tras su lesión?

El arranque irregular de Benjamin Šeško en el Manchester United ha vivido un nuevo contratiempo, a raíz de una lesión de rodilla sufrida el pasado 8 de noviembre en el careo de Premier League ante el Tottenham Hotspur. Esta misma lesión le privó de encarar la doble fecha final de Eliminatorias Mundialistas con Eslovenia.

El medio The Athletic informó que el período de baja estimado para el centro-delantero ahora es entre tres y cinco semanas, así que de cumplirse esos plazos, los Red Devils podrían recuperar a su multimillonario fichaje a inicios o mediados de diciembre, posiblemente para el partido contra el Bournemouth. A modo global, el balcánico quizás se pierda hasta cuatro encuentros durante la exigente agenda "navideña".

Benjamin Šeško no estará en los próximos juegos del Manchester United | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El atacante de 22 años arribó a Old Trafford el pasado verano, después de que dicho club superara la pugna con el Newcastle y desembolsara 76.5 millones de euros. Incluso, según se ha sabido el propio ex jugador del Leipzig aceptó unas condiciones salariales inferiores para facilitar su incorporación a la popular entidad inglesa, dado que soñaba triunfar allí.

De cualquier manera, el rendimiento inicial de Šeško con el ManU no ha sido el esperado, pues previo a lesionarse sólo había logrado dos goles en doce apariciones; una cifra que llevó al entrenador Ruben Amorim a reconocer que el futbolista estaba atravesando un proceso de adaptación. "Es normal que Benjamin encuentre dificultades en un entorno nuevo", admitía el estratega luso a los medios de comunicación.

La situación empeoró en el trepidante empate 2-2 frente al Tottenham, cuando el esloveno protagonizó una acción desafortunada que terminó en su citada lesión, la cual le impidió concluir el juego, desencadenando en la preocupación de Amorim y su cuerpo técnico.

Se trata de la primera lesión de rodilla en la carrera de Šeško, caracterizada hasta ahora por una notable continuidad física, salvo entre 2021 y 2022 cuando confrontó diversas molestias musculares propias de su crecimiento.

