¿Cuándo volverá a jugar Cole Palmer con el Chelsea?

El Chelsea comienza a vislumbrar el regreso de Cole Palmer, quien ha aprovechado su ya largo período de baja para fortalecer su físico en el gimnasio y realizar una transformación notable.

El internacional inglés arrastra una lesión en la ingle desde la participación del conjunto londinense en un Mundial de Clubes FIFA que se terminó llevando, y en el cual el propio mediapunta consiguió el premio Más Valioso. Pero a partir de allí, la dolencia ha limitado su presencia en esta 2025/2026, misma en la que únicamente ha disputado cuatro encuentros oficiales.

En efecto, Palmer sufrió una recaída el 20 de septiembre en el duelo de Premier League frente al Manchester United, lo que obligó al cuerpo médico del Chelsea a frenar por completo su actividad y optar por una recuperación sin prisas, priorizando la recuperación total antes de plantearse su vuelta a la competición.

Cole Palmer es indispensable en este Chelsea | Alex Grimm/GettyImages

De ese modo, un informe de The Telegraph reveló que la entidad blue confía en que el centrocampista ofensivo de 23 años pueda reaparecer el próximo martes en el trascendental choque de la quinta fecha en la Champions League ante el Barcelona, considerando que el equipo que no gane tendrá sumamente complicado clasificar directo a los octavos de final. Otra opción es que el talentoso zurdo regrese al engramado el domingo 30 de noviembre en el derbi londinense, también en Stamford Bridge, contra el puntero Arsenal.

La actitud de "Cold" Palmer no ha pasado desapercibida dentro del Chelsea, dado que su dedicación en el gimnasio, disciplina durante la rehabilitación y disposición de acelerar la recuperación han sido muy valoradas por la directiva y el cuerpo técnico que encabeza el italiano Enzo Maresca, quienes saben que las opciones de ganar títulos en el presente ejercicio pasan porque el "10" recupere una versión alta en lo futbolístico y físico.

