¿Cuándo volverá a jugar Cole Palmer con el Chelsea tras su lesión?

El Chelsea ha recibido un duro revés en su planificación deportiva con miras a las próximas semanas. Pues Cole Palmer, la máxima figura actual del conjunto londinense, no podrá disputar varios compromisos importantes debido a una lesión en la ingle que se ha complicado más de lo previsto.

Es que el talentoso mediapunta inglés, lesionado de la ingle el pasado 20 de septiembre en el encuentro frente al Manchester United, deberá permanecer alejado del césped durante otras seis semanas.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, confirmó la noticia en conferencia de prensa y admitió que las previsiones iniciales sobre la recuperación del preponderante futbolista no fueron las correctas. “Me equivoqué, pero los médicos no son magos. Lamentablemente tendrá que estar de baja seis semanas más, pero lo bueno es que no necesitará cirugía. Esta es la actualización. Intentamos proteger a Cole lo mejor posible”, explicó el italiano.

La prolongada ausencia de Palmer, quien apenas ha disputad cuatro desafíos oficiales en el curso, supone un golpe importante para los Blues, dado que el zurdo se perderá el esperado enfrentamiento de Champions League contra el FC Barcelona, el 25 de noviembre en Stamford Bridge, mientras que tampoco dirá presente en los derbis londinenses versus el Tottenham Hotspur y el Arsenal. Semejante baja deja un vacío difícil de llenar en el ataque de la escuadra de Maresca, ya que el internacional con Inglaterra ha sido una de las piezas más destacados de toda la Premier League en los recientes dos años.

De hecho, el mencionado estratega de los azules reconoció que reemplazar a Cold Palmer no será tarea sencilla, aunque confía plenamente en la profundidad y el talento de su plantilla. “Es importante que cuando Cole regrese esté en plena forma. Reemplazarlo es difícil; es un jugador muy importante para nosotros y uno de los mejores jugadores de la Premier, así que siempre es difícil reemplazarlo, pero trataremos de hacerlo y tenemos con qué”.

Pese a tener varias bajas sensibles, el Chelsea afrontará un tramo decisivo de la temporada con el reto de mantener su nivel competitivo tanto en la categoría dorada inglesa, donde está a cinco puntos de la cima, como en una Champions en la que ha sumado tres de seis unidades en su fase de liga.

