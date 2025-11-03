¿Cuándo volverá a jugar Joan García con el Barcelona?

El FC Barcelona mantiene la calma con la recuperación de Joan García, quien continúa fuera de los campos tras la lesión sufrida en su rodilla a finales de septiembre.

Hay que recordar que el guardameta catalán, pieza clave en el esquema de Hansi Flick para este curso, acumula siete partidos de baja, ya que se rompió el menisco interno de la rodilla izquierda en el tramo final del duelo liguero versus el Oviedo, el 25 de septiembre.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria dominical ante el Elche (3-1), el entrenador alemán del Barça confirmó que García no estará disponible para el encuentro de Champions League frente al Brujas, el miércoles 5 de noviembre. “Normalmente espero que vuelva tras el parón, así que no estará para el miércoles. Joan lo está haciendo muy bien; la evolución es buena, ha estado entrenando con 'Dela' (José Ramón de la Fuente, preparador de porteros del primer equipo culé) y tiene muy buena pinta".

🚨🔵🔴 Hansi Flick: “Joan Garcia is now training well, he's on the right track to return”.



“But we shouldn't rush him because everything is evolving well. Let him recover”. pic.twitter.com/uWETmLVQs4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025

Al momento del percance físico de Joan García, el club azulgrana estimó un tiempo de baja de cuatro a seis semanas, período que se cumple justo en los próximos días. Sin embargo, desde el cuerpo técnico y médico de la entidad catalana se ha decidido no acelerar el regreso del cancerbero, a fin de asegurar su completa recuperación.

Asimismo, en el Barcelona consideran que no hay necesidad de asumir riesgos, especialmente porque Wojciech Szczesny ha respondido con solvencia bajo los palos durante la ausencia del canterano del Espanyol. En efecto, el veterano polaco ha mostrado seguridad en momentos clave, al margen de que aún no ha logrado dejar en cero su portería.

Si todo avanza según lo previsto, Joan García, de 24 años y fichado por 25 millones de euros procedente del Espanyol, en julio pasado, lucirá listo para reincorporarse al grupo tras el parón de selecciones, a mediados de noviembre, con plenas garantías físicas y sin riesgo de recaída.

