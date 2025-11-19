La selección española aseguró matemáticamente su pase al Mundial de 2026 tras empatar 2-2 ante Turquía en la sexta jornada de las eliminatorias europeas. Con este resultado, la Roja se proclamó líder invicta del Grupo E y obtuvo el boleto directo a la cita mundialista.

Luego de la final de la Nations League donde fue empate pero derrota por penales 5-3 ante Portugal, España jugó 6 partidos, distribuídos en tres fechas FIFA, de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

En todos estos partidos solo recibió dos goles y convirtió la extraordinaria cifra de 21 goles, ante Bulgaria (3-0), Turquía (6-0), Georgia (2-0), Bulgaria (4-0), Georgia (4-0) y Turquía (2-2).

España buscará en el Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá su segunda Copa del Mundo tras haber alcanzado la gloria en Sudáfrica 2010, y llega como uno de los candidatos a la consagración luego de triunfar en la Eurocopa 2024 y llegar a la final en la UEFA Nations League 2025. Sus rivales de fase de grupos serán sorteados el 5 de diciembre en Washington.

Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Levan Verdzeuli/GettyImages

Para el parón de marzo, Luis de la Fuente podría recuperar a Gavi y empezaría a delinear los detalles de la lista que viajará a la Copa del Mundo.

¿Cuál será el primer rival de España en 2026?

Después de jugar ante Georgia y Turquía en esta última fecha FIFA de noviembre, la selección Roja jugará en marzo de 2026 y la intención es que sea nada más y nada menos ante Argentina por la Finalissima.

Todavía se están cerrando los detalles de ese partido, aunque según informó diario MARCA, se disputará el 28 de marzo de 2026 en el imponente Estadio Lusail de Qatar, escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia

La Finalissima enfrenta a los campeones de la UEFA y la Conmebol, como un puente simbólico entre ambos continentes para enfrentar a las mejores selecciones y a los mejores equipos de ambas asociaciones.

En la última edición, Argentina —dirigida por Lionel Scaloni— brilló en Wembley con un contundente 3-0 sobre Italia, gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.