¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami en los playoffs de la MLS 2025?

El Inter Miami CF avanzó a la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025 tras una sólida temporada regular, donde acumuló 65 puntos, que lo posicionaron en el tercer lugar de la Conferencia Este con un registro de 19 victorias, ocho empates y siete derrotas.

Además, consiguieron eliminar al Nashville SC en la Primera Ronda en la serie al mejor de 3 tras ganar dos de tres partidos y posteriormente vencieron 0-4 al FC Cincinnati a domicilio en la semifinal de Conferencia Este.

Su próximo compromiso será la final de Conferencia Este frente al ganador entre Philadelphia Union y New York City FC que se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre con horario y sede por definir.

Posibles rivales de Inter Miami

Philadelphia Union fueron los campeones de la Supporters' Shield | Zoe Davis/GettyImages

Philadelphia Union son los campeones de la Supporters' Shield 2025 tras haber hecho 66 puntos en la temporada regular, solo un punto más que FC Cincinnati e Inter Miami.

A lo largo de la campaña destacaron por su poder defensivo al solo permitir 35 goles en contra en 34 cotejos disputados. Pero también tuvieron un buen nivel ofensivo con Kai Wagner aportando 11 asistencias.

New York City FC buscan avanzar a la final de conferencia | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

Por su parte, el New York City FC se ha manejado como un equipo de bajo perfil a lo largo de la campaña con altas y bajas, se metieron como quintos de la Conferencia Este, la conferencia más complicada de la liga, pero sobre el final han podido levantar el nivel.

Son un equipo que tiene muy buenos elementos y que han mantenido un buen nivel de juego en las últimas campañas. Jugadores como Alonso Martínez, Nicolás Fernández, Thiago Martins y el internacional guardameta norteamericano Matt Freese son jugadores para seguir.

Posible sede para la final de conferencia este

Inter Miami será sede si New York City FC avanza, de lo contrario Philadelphia será el local | Leonardo Fernandez/GettyImages

Philadelphia tiene prioridad para ser local en lo que resta de la temporada regular, dado que ganó el Supporters' Shield, el trofeo que se otorga al equipo con más puntos en la temporada regular. Si llegan a la final de la MLS Cup, jugarán el partido en el Subaru Park.

El equipo de Nueva York seguirá jugando fuera de casa el resto de la temporada. Es el equipo con la clasificación más baja que queda en ambas conferencias. Por lo tanto, si ellos eliminan al Philadelphia y avanzar a la final frente al Miami, el conjunto de las garzas serán locales para este compromiso.