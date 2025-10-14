¿Cuándo vuelve a jugar España tras su victoria 4-0 ante Bulgaria?
La selección española brilló en su duelo ante Bulgaria por las eliminatorias mundialistas de la UEFA, logrando una contundente victoria por 3-0. La Furia Roja dominó a los 'Leones' con un doblete de Mikel Merino, gol de penalti de Mikel Oyarzabal y un autogol de Atanas Atanasov Chernev.
Con este triunfo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mantiene su paso perfecto en el Grupo E, sumando 12 puntos en cuatro jornadas. En este periplo, los españoles suman la increíble cantidad de 15 goles a favor y cero en contra.
De esta manera, el cuadro español ligó 29 partidos consecutivos sin perder, igualando la marca histórica que impuso el equipo dirigido por Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, mismo que ganó una Copa del Mundo y una Eurocopa.
¿Cuándo volverá a jugar España en las eliminatorias?
España volverá a la acción en la Fecha FIFA de noviembre. El 15 de noviembre, el cuadro ibérico visitará a Georgia en el Estadio Boris Paichadze. El duelo está programado para llevarse a cabo a las 11:00 horas (México), 13:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).
El 18 de noviembre, la Furia Roja recibirá a Turquía en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. El duelo está programado para jugarse a las 13:45 horas (México), 15:45 horas (ET) y 21:45 horas (España).
El cuadro español está dominando de inicio a fin su grupo en las eliminatorias europeas y parece que en noviembre conseguirán su boleto para el mundial de 2026.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.