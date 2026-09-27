¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos luego de golear 4-1 a Perú?
Este sábado en la actividad futbolera de la Fecha FIFA, Estados Unidos tuvo un gran resultado al golear 4-1 a Perú en el Inter.co Stadium, de Orlando, Florida. Las Barras y Las Estrellas ganaron a través de los tantos de Justin Ellis, Malik Tilman, Julian Hall y Sebastian Berhalter, con estos dos últimos aportando una asistencia.
Luego del Mundial 2026, donde el Team USA fue eliminado 1-4 en octavos de final por Bélgica, se pensaba que podría haber un cese para el técnico argentino Mauricio Pochettino, sin embargo, se decidió por darle continuidad a su proyecto y al menos arrancó con el pie derecho, teniendo otras tres pruebas por delante.
El seleccionador supo equilibrar su escuadra con juventud y experiencia. Algunas caras frescas son Cavan Sullivan, Mathis Albert, Diego Kochen, Adri Mehmeti y Zavier Gozo, la mayoría de ellos entre 16 y 20 años y quienes no fueron parte de la plantilla para la Copa del Mundo pasada.
Al mismo tiempo, hubo ausencias notorias de jugadores clásicos como Christian Pulisic, debido a una lesión, así como Weston McKennie, Tim Ream, Matt Turner, Timothy Weah y Folarin Balogun, quienes dejaron el camino abierto para probar a otros elementos pensando en el nuevo proceso.
¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos?
El próximo choque de los norteamericanos será el martes 29 de septiembre, teniendo como rival a Chile, que acaba de perder frente a Canadá por la mínima, demostrando que sigue sin ser aquella nación que hace unos años contaba con una legendaria plantilla que fue bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016.
Será el Energizer Park, de St. Louis, Missouri, el que servirá de sede para el encuentro entre los estadounidenses y chilenos. Después de este compromiso, hay más partidos en la agenda del Team USA, ya que el sábado 3 de octubre sostendrán un amistoso contra México, el conocido clásico de la CONCACAF. Finalment,e el martes 6 de octubre reciben a Canadá, un país que ha crecido futbolísticamente en los últimos años y que viene de jugar el Mundial 2026.
El último encuentro entre Las Barras y Las Estrellas y La Roja, acaecido el 26 de marzo del 2019, dejó un empate 1-1, con Pulisic abriendo la pizarra, mientras Oscar Opazo puso cifras definitivas. Previo a ello, el 28 de enero del 2015, los andinos vencieron 3-2, además hubo una igualada 1-1 el 22 de marzo del 2011. Más atrás, en la Fase de Grupos del Mundial Sudáfrica 2010, los de la CONMEBOL apalearon 5-2, con doblete de Atilio Cremaschi.
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.