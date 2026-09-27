¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos luego de golear 4-1 a Perú?

Este sábado en la actividad futbolera de la Fecha FIFA, Estados Unidos tuvo un gran resultado al golear 4-1 a Perú en el Inter.co Stadium, de Orlando, Florida. Las Barras y Las Estrellas ganaron a través de los tantos de Justin Ellis, Malik Tilman, Julian Hall y Sebastian Berhalter, con estos dos últimos aportando una asistencia.

#USMNT | Estados Unidos arranca con goleada ante Perú 🇺🇸🇵🇪



La USMNT inició su nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030 con una contundente victoria 4-1 sobre Perú en el Inter&Co Stadium de Orlando.



Justin Ellis abrió el marcador, mientras Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian… pic.twitter.com/E3nOYVWv7g — Deporte Total USA (@deportetotalusa) September 26, 2026

Luego del Mundial 2026, donde el Team USA fue eliminado 1-4 en octavos de final por Bélgica, se pensaba que podría haber un cese para el técnico argentino Mauricio Pochettino, sin embargo, se decidió por darle continuidad a su proyecto y al menos arrancó con el pie derecho, teniendo otras tres pruebas por delante.



El seleccionador supo equilibrar su escuadra con juventud y experiencia. Algunas caras frescas son Cavan Sullivan, Mathis Albert, Diego Kochen, Adri Mehmeti y Zavier Gozo, la mayoría de ellos entre 16 y 20 años y quienes no fueron parte de la plantilla para la Copa del Mundo pasada.



Al mismo tiempo, hubo ausencias notorias de jugadores clásicos como Christian Pulisic, debido a una lesión, así como Weston McKennie, Tim Ream, Matt Turner, Timothy Weah y Folarin Balogun, quienes dejaron el camino abierto para probar a otros elementos pensando en el nuevo proceso.

¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos?

#CANMNT | La hoja de maple inicia con victoria 🇨🇦🇨🇱



Canadá derrotó 1-0 a Chile en su primer amistoso de esta fecha FIFA. Jonathan David marcó el único gol del encuentro en la primera parte para darle el triunfo al equipo dirigido por Jesse Marsch.#DeporteTotalUSA pic.twitter.com/72aLE00XKN — Deporte Total USA (@deportetotalusa) September 27, 2026

El próximo choque de los norteamericanos será el martes 29 de septiembre, teniendo como rival a Chile , que acaba de perder frente a Canadá por la mínima, demostrando que sigue sin ser aquella nación que hace unos años contaba con una legendaria plantilla que fue bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016.



Será el Energizer Park, de St. Louis, Missouri, el que servirá de sede para el encuentro entre los estadounidenses y chilenos. Después de este compromiso, hay más partidos en la agenda del Team USA, ya que el sábado 3 de octubre sostendrán un amistoso contra México, el conocido clásico de la CONCACAF. Finalment,e el martes 6 de octubre reciben a Canadá, un país que ha crecido futbolísticamente en los últimos años y que viene de jugar el Mundial 2026.



El último encuentro entre Las Barras y Las Estrellas y La Roja, acaecido el 26 de marzo del 2019, dejó un empate 1-1, con Pulisic abriendo la pizarra, mientras Oscar Opazo puso cifras definitivas. Previo a ello, el 28 de enero del 2015, los andinos vencieron 3-2, además hubo una igualada 1-1 el 22 de marzo del 2011. Más atrás, en la Fase de Grupos del Mundial Sudáfrica 2010, los de la CONMEBOL apalearon 5-2, con doblete de Atilio Cremaschi.