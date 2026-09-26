¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España tras derrotar 3-2 a Inglaterra?

El primer partido como campeones del mundo quedó atrás y España sigue su camino en este parón internacional de tres semanas. La Furia Roja se impuso a Inglaterra por marcador de 3-2, con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, y con este resultado se posiciona como líder del grupo C de la Liga de Naciones de la UEFA. La Nations League sigue su rumbo y el próximo desafío está a la vuelta de la esquina.

La Roja tendrá muy poco descanso luego de su visita a Wembley. Su segundo compromiso será el martes 29 de septiembre contra Croacia, por la fecha 2 del Grupo A3. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla.

Va a ser el primero de los dos cruces entre españoles y croatas durante esta ventana internacional. El segundo llegará apenas una semana después, el martes 6 de octubre, en el Poljud Stadium de Split.

En el medio de estos dos partidos, los dirigidos por Luis de la Fuente van a recibir a República Checa el sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere del Oviedo. Con eso, España va a jugar cuatro encuentros oficiales en un período muy corto, producto de la unión de las ventanas internacionales de septiembre y octubre.

El formato de la Nations League 2026/27

Nations League 2024/25 | SOPA Images/GettyImages

España forma parte del Grupo 3 de la Liga A junto con Inglaterra, Croacia y República Checa. Cada selección disputará seis encuentros durante la primera fase y los dos primeros puestos otorgarán la clasificación a los cuartos de final, programados para marzo de 2027.

Los ganadores de esas eliminatorias avanzarán a las Nations League Finals, que se jugarán del 9 al 13 de junio de 2027 con las semifinales, partido por el tercer puesto y final.

Los de De la Fuente conocen bien esta competencia. Se consagraron campeones en 2023 y terminaron como subcampeones en 2025, luego de perder por penales contra Portugal, en un partido que terminó 2-2.

Esta edición está atravesada por la particularidad del calendario y estos cuatro partidos en una misma ventana. La Roja volverá a reunirse en noviembre para completar la fase de grupos. El jueves 12 visitará a República Checa en Praga y el domingo 15 recibirá a Inglaterra en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.