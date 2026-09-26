¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España tras derrotar 3-2 a Inglaterra?
El primer partido como campeones del mundo quedó atrás y España sigue su camino en este parón internacional de tres semanas. La Furia Roja se impuso a Inglaterra por marcador de 3-2, con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, y con este resultado se posiciona como líder del grupo C de la Liga de Naciones de la UEFA. La Nations League sigue su rumbo y el próximo desafío está a la vuelta de la esquina.
La Roja tendrá muy poco descanso luego de su visita a Wembley. Su segundo compromiso será el martes 29 de septiembre contra Croacia, por la fecha 2 del Grupo A3. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla.
Va a ser el primero de los dos cruces entre españoles y croatas durante esta ventana internacional. El segundo llegará apenas una semana después, el martes 6 de octubre, en el Poljud Stadium de Split.
En el medio de estos dos partidos, los dirigidos por Luis de la Fuente van a recibir a República Checa el sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere del Oviedo. Con eso, España va a jugar cuatro encuentros oficiales en un período muy corto, producto de la unión de las ventanas internacionales de septiembre y octubre.
El formato de la Nations League 2026/27
España forma parte del Grupo 3 de la Liga A junto con Inglaterra, Croacia y República Checa. Cada selección disputará seis encuentros durante la primera fase y los dos primeros puestos otorgarán la clasificación a los cuartos de final, programados para marzo de 2027.
Los ganadores de esas eliminatorias avanzarán a las Nations League Finals, que se jugarán del 9 al 13 de junio de 2027 con las semifinales, partido por el tercer puesto y final.
Los de De la Fuente conocen bien esta competencia. Se consagraron campeones en 2023 y terminaron como subcampeones en 2025, luego de perder por penales contra Portugal, en un partido que terminó 2-2.
Esta edición está atravesada por la particularidad del calendario y estos cuatro partidos en una misma ventana. La Roja volverá a reunirse en noviembre para completar la fase de grupos. El jueves 12 visitará a República Checa en Praga y el domingo 15 recibirá a Inglaterra en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.