¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España tras ganar 4-1 a Croacia?

España ganó contra Croacia en la segunda fecha de la Nations League 2026/27. Luego de la victoria 3-2 ante Inglaterra en el debut, la Roja recibió a los croatas en el Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla para disputar el liderazgo del grupo A3.

Los dirigidos por Luis de la Fuente todavía tienen dos compromisos más durante esta ventana internacional. El próximo será en Oviedo y luego llegará el segundo cruce contra Croacia, esta vez en Split.

¿Cuándo vuelve a jugar España?

España tendrá su próximo partido el sábado 3 de octubre ante República Checa por la tercera jornada de la Nations League. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere del Oviedo.

Va a ser el tercer partido de la Roja en poco más de una semana, luego de los duelos contra los Tres Leones y los croatas.

Después del encuentro contra los checos, España va a viajar a Split para volver a medirse con Croacia. Ese partido se jugará el martes 6 de octubre en el Poljud Stadium y es el cierre de esta primera ventana de la Nations.

La fase de grupos sigue en noviembre, cuando España visite a los checos en el Epet Arena de Praga el jueves 12 y termine su participación en esa instancia contra Inglaterra el domingo 15 en el Estadio Metropolitano.

¿Cómo es el formato de la Nations League?

Nations League 2025 Final | Alexander Hassenstein/GettyImages

España integra el grupo 3 de la Liga A junto con Inglaterra, Croacia y República Checa. Cada selección disputa seis encuentros durante la fase de grupos.

Los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final, que se disputarán a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Los ganadores de dichas eliminatorias conseguirán el pase a la Nations League Finals, programada del 9 al 13 de junio de 2027.

La edición 2026/27 cuenta con 54 selecciones distribuidas entre las Ligas A, B, C y D. Los de De la Fuente buscan volver a llegar a las instancias finales después de proclamarse campeones en 2023 y terminar como subcampeones en 2025.

Esta primera ventana presenta una particularidad respecto de ediciones anteriores porque los compromisos de septiembre y octubre fueron agrupados en un mismo parón, por lo que se disputan cuatro encuentros en dos semanas.