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Sports Illustrated

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España tras vencer 3-1 a República Checa?

La Roja disputará su último partido de esta ventana internacional en Croacia
Sofia Lucena|
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Diego Souto/GettyImages

Las bajas de último momento no le impidieron a España ganarle a República Checa por la tercera jornada de la Nations League. La Furia Roja se impuso por marcador de 3-1, con goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino, en el Estadio Carlos Tartiere y sigue como líder del Grupo A3, en una ventana internacional que todavía le reserva otro compromiso antes del regreso de sus futbolistas a sus respectivos clubes.

Los dirigidos por Luis de la Fuente van a tener poco tiempo de preparación antes de volver a competir ya que su siguiente partido va a ser el martes 6 de octubre contra Croacia en el Poljud Stadium.

Será el segundo enfrentamiento entre estas selecciones durante esta ventana internacional. La Roja recibió a los croatas el 29 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ganó 4-1, y ahora deberá viajar para disputar el segundo cruce. La selección de Luka Modric viene de sufrir una durísima goleada 7-0 contra Inglaterra de locales.

El encuentro va a ser la conclusión de una serie de cuatro partidos oficiales para España en dos semanas. El equipo comenzó su participación visitando a Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre, posteriormente recibió a Croacia y disputó su tercer partido contra los checos en Oviedo.

Luis de la Fuente, España
Luis de la Fuente, España | Juanma - UEFA/GettyImages

Una vez finalizado el encuentro del martes, De la Fuente y equipo tendrán que esperar hasta noviembre para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations.

El jueves 12 de noviembre, los españoles van a visitar a República Checa en el Epet Arena de Praga. Tres días después, el domingo 15 de noviembre, recibirán a Inglaterra en el Estadio Metropolitano de Madrid.

¿Cómo es el formato de la Nations League 2026/27?

España, Nations League 2022/23
España, Nations League 2022/23 | BSR Agency/GettyImages

España compite en la Liga A, conformada por 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada zona avanzarán a los cuartos de final, programados entre el 25 y el 30 de marzo de 2027.

Los ganadores de dichas eliminatorias conseguirán el boleto para las Nations League Finals, que se disputarán del 9 al 13 de junio de 2027. La fase final estará compuesta por semifinales, partido por el tercer puesto y final.

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Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.

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