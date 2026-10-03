¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España tras vencer 3-1 a República Checa?

Las bajas de último momento no le impidieron a España ganarle a República Checa por la tercera jornada de la Nations League. La Furia Roja se impuso por marcador de 3-1, con goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino, en el Estadio Carlos Tartiere y sigue como líder del Grupo A3, en una ventana internacional que todavía le reserva otro compromiso antes del regreso de sus futbolistas a sus respectivos clubes.

Los dirigidos por Luis de la Fuente van a tener poco tiempo de preparación antes de volver a competir ya que su siguiente partido va a ser el martes 6 de octubre contra Croacia en el Poljud Stadium.

Será el segundo enfrentamiento entre estas selecciones durante esta ventana internacional. La Roja recibió a los croatas el 29 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ganó 4-1, y ahora deberá viajar para disputar el segundo cruce. La selección de Luka Modric viene de sufrir una durísima goleada 7-0 contra Inglaterra de locales.

El encuentro va a ser la conclusión de una serie de cuatro partidos oficiales para España en dos semanas. El equipo comenzó su participación visitando a Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre, posteriormente recibió a Croacia y disputó su tercer partido contra los checos en Oviedo.

Luis de la Fuente, España | Juanma - UEFA/GettyImages

Una vez finalizado el encuentro del martes, De la Fuente y equipo tendrán que esperar hasta noviembre para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations.

El jueves 12 de noviembre, los españoles van a visitar a República Checa en el Epet Arena de Praga. Tres días después, el domingo 15 de noviembre, recibirán a Inglaterra en el Estadio Metropolitano de Madrid.

¿Cómo es el formato de la Nations League 2026/27?

España, Nations League 2022/23 | BSR Agency/GettyImages

España compite en la Liga A, conformada por 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada zona avanzarán a los cuartos de final, programados entre el 25 y el 30 de marzo de 2027.

Los ganadores de dichas eliminatorias conseguirán el boleto para las Nations League Finals, que se disputarán del 9 al 13 de junio de 2027. La fase final estará compuesta por semifinales, partido por el tercer puesto y final.