¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana tras empatar 0-0 ante Portugal?

La noche del sábado 28 de marzo del 2026, la capital de México fue testigo de un momento histórico en el balompié nacional: la reinauguración del mítico estadio Azteca. Esa cancha en donde, en 1970 Pelé alzó la copa del mundo y después, en 1986, Diego Armando Maradona hizo lo propio con Argentina, hoy luce espectacular y moderna, acorde a lo esperado para el Mundial 2026.

En la cancha, la selección mexicana de fútbol recibió al conjunto de Portugal, y el encuentro, disputado en el ahora llamado estadio Banorte, culminó con un frío empate a cero goles, en un compromiso bastante parejo.

Incluso, en ciertos momentos México realizó lo necesario para ponerse al frente en el marcador, pero esto no ocurrió y al final los aficionados mostraron su inconformidad a través de un estruendoso abucheo.

A pesar de esta bochornosa situación, miles de hinchas corearon el nombre de Armando González, quien arrancó el cotejo en el banquillo y al ingresar de cambio fue ovacionado por 70 mil almas, algo que el canterano de Chivas jamás olvidará.

Ahora, los dirigidos por Javier: el 'Vasco' Aguirre tendrán que concentrarse de lleno en su próximo compromiso amistoso de cara a la justa mundialista. ¿Su rival? El conjunto de Bélgica, que vienen de golear 5-2 a los Estados Unidos, en un duelo que ha puesto en predicamentos a la fanaticada norteamericana de cara al mundial en donde ellos también participarán como anfitriones.

United States v Belgium - International Friendly | Kevin C. Cox/GettyImages

¿A qué hora se juega el México vs Bélgica?

Ciudad: Chicago, Illinois

Estadio: Soldier Field

Fecha: martes, 31 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Historial de enfrentamientos directos entre México y Bélgica

México: 2

Empate: 2

Bélgica: 0

Último partido entre ambos: 10/11/17 – Bélgica 3-3 México – Amistoso

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