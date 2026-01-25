¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana tras su partido vs Bolivia?

La selección mexicana jugó un par de juegos amistosos en calidad de visitantes este mes de enero contra Panamá y Bolivia desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, respectivamente.

En el primer compromiso ante los canaleros, los dirigidos por Javier Aguirre consiguieron el triunfo por la mínima diferencia con un gol en el último minuto al 90+3' con un autogol de Richard Peralta.

Posteriormente, en el segundo enfrentamiento ante los sudamericanos, el conjunto tricolor volvió a sacar el triunfo por la mínima diferencia con una anotación de Germán Berterame.

¡Victoria en Bolivia! 👊



A seguirnos preparando con la mira puesta en el verano.



*Publicidad para México*

El próximo partido de México en febrero

¡Querétaro, estamos listos para volvernos a encontrar! 🤩



Nos complace informar que enfrentaremos a Islandia en febrero 👏🏼.



Más ✍️: https://t.co/S705iA6HbB#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/ywCY3Gx1Wp — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 16, 2025

El partido amistoso entre la selección mexicana y la selección de Islandia forma parte de la preparación del Tri rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Este encuentro no será parte de una Fecha FIFA, permitiendo a Javier Aguirre, evaluar jugadores principalmente de la Liga MX, ya que no se convocarán a legionarios europeos para evitar conflictos con sus clubes.

Islandia, un rival europeo ordenado y físicamente intenso, representa una oportunidad para elevar el nivel competitivo del equipo azteca, especialmente tras sus recientes amistosos contra Panamá y Bolivia.

El duelo busca afinar tácticas y dar minutos a talentos locales, en un calendario que incluye posteriores amistosos contra Portugal y Bélgica antes del Mundial.

Ambos equipos se han enfrentado cinco veces (todos amistosos), con balance favorable para México con dos triunfos y tres empates:

2021: México 2-1 Islandia

2018: México 3-0 Islandia

2017: México 0-0 Islandia

2010: México 0-0 Islandia

2003: México 0-0 Islandia

Los siguientes partidos amistosos

25 de febrero de 2026: México vs Islandia (Estadio La Corregidora, Querétaro).

28 de marzo de 2026: México vs Portugal (Estadio Banorte).

31 de marzo de 2026: México vs Bélgica (Soldier Field, Chicago).

El calendario del Mundial 2026

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?

11 de junio de 2026: México vs Sudáfrica (Estadio CDMX).

18 de junio de 2026: México vs Corea del Sur (Estadio Guadalajara).