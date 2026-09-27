¿Cuándo vuelve a jugar México luego de empatar 1-1 con Colombia?

Este sábado arrancó el proceso de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana, rescatando el empate 1-1 frente a Colombia en el M&T Bank Stadium, de Baltimore. El cuadro cafetalero se fue muy rápido al frente luego que Luis Suárez marcara al minuto 9 tras una asistencia por derecha de Richard Ríos. Para el complemento, Gilberto Mora se metió al área contraria quebrando a John Lucumí para luego definir y poner cifras definitivas.

¡Termina el partido en Baltimore! ⚽



Con golazo de Gilberto Mora, igualamos ante Colombia en el inicio del camino al 2030.



¡Esto apenas empieza y queda mucho por recorrer! 👊@ATTMx pic.twitter.com/6AIavTEuMs — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Por momentos, El Tricolor lució mejor que su rival, sin embargo, no pudo reflejarlo en el marcador, aunque sí dejó buenas sensaciones. Pese al tanto tempranero, el equipo de Kaíser fue tomando confianza hasta hacerse con la posesión del esférico, generando jugadas de peligro como un poste de Roberto Alvarado. Tras su tanto, el mediocampista de Xolos de Tijuana se erigió como el jugador más joven en marcar con México, con 17 años y 347 días. Esto lo logró tras estrenar el dorsal ‘10’ que llevará en gran parte del proceso.



Varios de los que vieron acción estuvieron en el Mundial 2026, tal como el arquero Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Erik Lira y El Piojo Alvarado, pero también recibieron minutos algunos como Hirving Lozano, quien fue titular, así como Jeremy Márquez, Isaías Violante y Denzell García, quienes entraron de cambio y esperan ganarse un sitio a lo largo del proceso.



En el banquillo se quedaron hombres como los guardametas Álex Padilla y Óscar García, Everardo López y Víctor Guzmán, los que podrían recibir chance la próxima semana en la nueva prueba del combinado nacional.

GILBERTO MORA HIZO HISTORIA CON EL TRI 🇲🇽🔥



Con su gol en el amistoso frente a #Colombia, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en anotar para la selección absoluta de #México con 17 años y 347 días.



📌 Además, lo hizo portando por primera vez el dorsal #10.



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¿Cuándo vuelve a jugar México?

El siguiente compromiso de Rafa Márquez y sus dirgidos es el próximo martes 29 de septiembre contra Perú , en el Sports Illustrated Stadium , de Nueva Jersey. Los hincas no tuvieron un feliz sábado ya que fueron goleados 4-1 por los Estados Unidos pese al tanto del recién regresado Gianluca Lapadula. Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter fueron los anotadores del Team USA.



Se debe recordar que esta Fecha FIFA contará con más partidos, pues en octubre hay otros dos juegos pactados. Uno de ellos será el 3 de octubre contra Las Barras y Las Estrellas, en una edición más del clásico de la CONCACAF, que se celebrará en el State Farm Stadium. Posteriormente, El Tricolor se medirá a Chile, el 6 de octubre en Los Ángeles Memorial Coliseum.