¿Cuándo y contra qué rival debuta el Arsenal en la Champions League 2026/27?

El jueves 27 de agosto se celebró el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Por tercer año consecutivo, el máximo torneo continental de clubes de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, cuatro como local y cuatro como visitante.

El actual subcampeón de Europa, el Arsenal de Mikel Arteta ya conoce a los rivales a los que se enfrentará en esta ronda. Y desde hoy ya sabe quién será su primer rival en el torneo de clubes más importante del mundo.

¿Cuándo y contra quién debuta el Arsenal en la Champions League 2026/27?

El Arsenal debutará el día 9 de septiembre frente al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro está programado para disputarse a las 15:00 (Este EEUU), 13:00 (MX) y 21:00 (ESP)

Los ocho rivales del conjunto londinense en esta fase de liga son el Real Madrid, el Borussia Dortmund, el Lille y el Sabah, a los que se enfrentará en el Emirates Stadium. Y en condición de visitante jugará ante el Bayern Múnich, el Napoli, el Betis y el Slavia de Praga.

Mikel Arteta, Arsenal FC | Nigel French/Allstar/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Jornada 1: 8 - 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 - 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 - 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 -4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 - 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 - 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 - 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió en las dos ediciones anteriores, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro como visitantes.

Cuando ya se hayan disputado las ocho jornadas de esta fase, los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la siguiente fase. Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

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