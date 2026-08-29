¿Cuándo y contra qué rival debuta el Manchester City en la UEFA Champions League 2026/27?

El jueves 27 de agosto tuvo lugar la celebración del sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Por tercer año consecutivo, el máximo torneo continental por equipos de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, cuatro de local y cuatro de visitante.

El Manchester City, que la pasada temporada cayó eliminado en octavos de final contra el Real Madrid, ya conoce a los rivales a los que se enfrentará en esta ronda. Este sábado se hizo oficial el calendario para todos los equipos.

¿Cuándo y contra quién debuta el Manchester City en la UEFA Champions League 2026/27?

A general view of the Dragao Stadium | Ben Radford/GettyImages

El Manchester City debutará el día 8 de septiembre frente al Porto en el Estadio do Dragão. El encuentro está programado para disputarse a las 15:00 (Este EEUU), 13:00 (MX) y 21:00 (ESP)

Tras el debut frente a los portugueses, los dirigidos por Enzo Maresca enfrentarán al PSG en el Etihad, al AEK Atenas, al RB Leipzig, al Napoli, al FC Barcelona, al Lens y al Sporting de Lisboa.

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Jornada 1: 8 - 10 de septiembre de 2026

8 - 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 - 14 de octubre de 2026

13 - 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 - 21 de octubre de 2026

20 - 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 -4 de noviembre de 2026

3 -4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 - 25 de noviembre de 2026

24 - 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 - 9 de diciembre de 2026

8 - 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 - 20 de enero de 2027

19 - 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

¿Cómo funciona la fase de liga de la UEFA Champions League?

UEFA Champions League & UEFA Cup Draw | Denis Doyle/GettyImages

Como ya sucedió en las dos ediciones anteriores, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro como visitantes.

Cuando ya se hayan disputado las ocho jornadas de esta fase, los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la siguiente fase. Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.