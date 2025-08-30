¿Cuándo y contra quién debuta el Atlético de Madrid en la Champions League 2025/26?

Este jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Por segundo año consecutivo, el máximo torneo continental por equipos de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, de local y visitante.

El recuerdo del penal de Julián Álvarez en la serie ante el Real Madrid aún está en la retina de los aficionados del Atlético de Madrid por lo que ahora irán en busca de la revancha.



En la edición 2025/26, los de Simeone tendrán muy duros rivales pero hasta este sábado no se sabía cuándo sería el debut.

¿Cuándo y contra quién debuta el Atlético de Madrid en Champions League 2025/26?

Plato fuerte para los de Simeone que debutarán esta temporada en la Champions League el 17 de septiembre en Anfield contra el Liverpool. El duelo está programado para arrancar a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).

Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió la pasada temporada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera.



Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria.



Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.