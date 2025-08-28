La fase de liga de la Champions League 2025/26 está a punto de comenzar. Esta será la segunda edición que se juegue con el nuevo formato estrenado hace un año por la UEFA y que coronó al PSG.

Después de realizarse el sorteo, el Real Madrid ya sabe quiénes son los rivales a los que se enfrentará en esta primera fase del torneo europeo.

Rivales del Real Madrid en la fase de la liga de la Champions League 2025/26:

Rival 1: Manchester City

Rival 2: Liverpool

Rival 3: Juventus

Rival 4: Benfica

Rival 5: Marsella

Rival 6: Olympiacos

Rival 7: AS Mónaco

Rival 8: Kairat

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió la pasada temporada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera.



Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria.



Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

Xabi Alonso, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.

Más noticias sobre la Champions League: