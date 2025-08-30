¿Cuándo y contra quién debuta el Liverpool en la Champions League 2025/26?

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Por segundo año consecutivo, el torneo más importante de clubes de Europa se disputará con el nuevo formato, en el que 36 equipos afrontarán ocho partidos en la primera instancia, alternando localía y visitas.

El Liverpool, vigente campeón de la Premier League, llega con grandes expectativas tras una temporada en la que volvió a instalarse entre los gigantes del continente. En la edición pasada, los Reds se quedaron en las puertas de la final, cayendo en una serie que dejó la sensación de que tenían argumentos para ir por más.

Ahora, bajo la conducción de Arne Slot, el equipo inglés deberá medirse ante rivales de peso en un calendario cargado y exigente. Hasta este sábado no se conocerá la fecha exacta de su debut, pero en Anfield ya se palpita otra aventura europea que promete emociones fuertes.

¿Cuándo y contra quién debuta el Barcelona en Champions League 2025/26?

El Liverpool debutará esta temporada en la Champions League el miércoles17 de septiembre en el Anfield ante Atlético Madrid a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).

Newcastle United v Liverpool - Premier League | George Wood/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Al igual que en la temporada anterior, la fase de liga tomó el lugar de la histórica fase de grupos. En este nuevo formato participan 36 equipos, cada uno con ocho partidos asegurados: cuatro en condición de local y cuatro como visitante, frente a rivales de distintos bombos. Una vez completada la etapa, los ocho primeros clasificados avanzarán de manera directa a los octavos de final. En cambio, quienes finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un play-off que definirá a los últimos ocho equipos que entrarán en la fase eliminatoria.

Por su parte, los clubes que cierren la tabla, a partir de la posición 25 en adelante, quedarán fuera de la competición..

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La final de la Champions League 2025/26 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Allí, los clubes más poderosos del continente buscarán quedarse con la gloria europea y destronar al PSG, vigente campeón del certamen.