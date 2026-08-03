¿Cuándo y dónde se juega la final de la UEFA Champions League 2026/27?

El arranque de la UEFA Champions League 2026/27 está a la vuelta de la esquina y el escenario donde será consagrado el nuevo campeón europeo no puede estar más a la altura de las circunstancias.

El Estadio Metropolitano de Madrid será el hogar de la gran final, que se disputará el próximo 5 de junio de 2027, cuando los dos mejores equipos del continente se batirán a duelo por la Orejona, uno de los trofeos más preciados del planeta.

Se trata de uno de los estadios más modernos y amplios de España, con una capacidad de 70.692 espectadores. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017 con un amistoso entre el Atlético de Madrid y el Málaga.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

En la temporada 2018/19 recibió este mismo encuentro, en un partido inolvidable entre el Liverpool y el Tottenham. Los Reds de Jürgen Klopp se impusieron por 2-0 para levantar por sexta vez este trofeo. Los tantos fueron de Mohamed Salah y Divock Origi.

En el plano local, fue la sede de la final de la Copa del Rey 2017/18 entre el FC Barcelona y el Sevilla, con victoria por 5-0 para el equipo catalán con goles de Leo Messi, Andrés Iniesta, Philippe Coutinho y Luis Suárez, este en dos oportunidades.

¿Cuándo arranca la etapa de liguilla de la UEFA Champions League 2026/27?

El sorteo de esta instancia se realizará el jueves 27 de agosto de 2026 y la etapa arrancará el 8 de septiembre con la primera jornada. A mediados de febrero arrancarán los playoffs a eliminación directa.

¿Dónde se juegan las otras finales de la temporada 2026/27?

Final de la Europa League 2027: Deutsche Bank Park, Frankfurt, Alemania.

Final de la Conference League 2027: Vodafone Park, Estambul, Turquía.

Final de la Women's Champions League 2027: ﻿ Estadio Nacional, Varsovia, Polonia.

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