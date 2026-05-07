La lucha por la gloria de la conferencia está por llegar a su fin. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego de vencer 1-0 al Nashville SC en el partido de vuelta por las semifinales de la CONCACAF Champions CUP, amarraron su pase a la gran final, logrando un marcador global de 2-0.

En dicho compromiso, el guardameta argentino, Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, volvió a hacer historia en el balompié nacional. Y es que, luego de colgar otro cero en su portería, llegó ya a 190 partidos sin recibir gol en competencias oficiales a las cuales tienen acceso los clubes mexicanos, superando a Óscar: el 'Conejo' Pérez y quedando a tan solo siete ''ceros'' de empatar a quien lidera esta selecta lista, José de Jesús Corona.

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

El Toluca se convierte en el segundo finalista de la CONCACAF Champions CUP

El miércoles 6 de mayo del 2026, la cancha del estadio Nemesio Díez fue testigo del encuentro entre los Diablos Rojos del Toluca y el LAFC, correspondiente a la vuelta de las semifinales por la CONCACAF Champions CUP.

Luego de un primer tiempo sumamente trabado, en donde ambos equipos tuvieron sus respectivas oportunidades para ponerse al frente en el marcador, en la segunda mitad, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed lograron imponer condiciones.

Helinho puso 1-0 al minuto 49, por la vía del penal. Después, al 58, Ever López amplió la ventaja para los del Estado de México, y ya en el tiempo agregado, Paulinho concretó su doblete de la noche, sentenciando así el pase de los Diablos a la gran final, que golearon 5-2 al LAFC en el marcador global.

Deportivo Toluca v San Diego FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo y dónde se jugará la final por la CONCACAF Champions CUP?

El encuentro está programado para el día sábado 30 de mayo, en la cancha del equipo que más puntos sumó en las llaves de eliminación directa, que en este caso es el Toluca. Por lo tanto, la final se llevaría a cabo en el Nemesio Díez.

Sin embargo, es preciso aclarar algo. La CONCACAF tiene la libertad de cambiar la sede de la final por un estadio neutro, independientemente de los puntos obtenidos. Esta clase de detalles, así como el horario exacto de la final entre Toluca y Tigres, se dará a conocer en las próximas horas.

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