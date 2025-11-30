¿Cuándo y en dónde se juega la final de la MLS 2025?

La final de la MLS 2025 ya tiene sede y fecha, y la expectación no podría ser mayor. El duelo por el título se disputará el 6 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, después de que el equipo liderado por Lionel Messi asegurara el derecho a ser anfitrión al conquistar por primera vez la Conferencia Este. La contundente victoria por 5-1 sobre el NYCFC no solo selló el boleto a la final, sino que confirmó que Miami llega en estado de gracia a la cita decisiva.

WE ARE EASTERN CONFERENCE CHAMPIONS. 🏆💫



One down. One to go. pic.twitter.com/bRA4IC7eaq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

El partido definitivo enfrentará al Inter Miami contra San Diego FC o los Vancouver Whitecaps, que definirán al campeón del Oeste el sábado por la noche. Sin importar quién avance, ninguno superó a Miami en la tabla del Supporters’ Shield, lo que garantiza que la final se juegue en Florida. Es un premio doble para la afición local: otro lleno total y la posibilidad de ver, en su propio estadio, el partido que define toda la temporada.

Aunque Messi no marcó en la antesala de la final, su presencia volvió a ser determinante en un equipo que encontró otras armas ofensivas. El gran protagonista fue Tadeo Allende, autor de un hat trick que lo llevó a igualar el récord de ocho goles en una sola postemporada. Mateo Silvetti y Telasco Segovia completaron la goleada en un estadio eufórico que ya empieza a imaginar la coronación. Para Miami, la conclusión es simple: si su ataque funciona aun sin los goles de Messi, las probabilidades de alzar la copa suben en automático.

El contexto que rodea a la final añade una capa extra de dramatismo. Un día antes se celebrará el sorteo del Mundial, donde Argentina conocerá el camino para defender su corona. Al día siguiente, Messi cambiará el chip para buscar su primer campeonato de liga en Estados Unidos desde su llegada en 2023. Además, será el último partido en la carrera de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes anunciaron su retiro al final de esta temporada. Un escenario perfecto para una noche destinada a entrar en la historia de la MLS.