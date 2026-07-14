¿Cuántas selecciones jugaron tres finales del Mundial al hilo?

El Mundial 2026 tiene sus cuatro semifinalistas confirmados y esta instancia pinta para histórica: cuatro campeones del mundo, dos rivalidades fuertes y solamente un par de lugares para la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey.

A lo largo de la historia solamente dos equipos supieron jugar tres finales del mundo al hilo, una con dos campeonatos y la otra con una sola copa ganada en esa racha. Francia será la que intente sumarse a esa lista tras las definiciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, midiéndose contra España en la primera semifinal de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica.

Las dos selecciones que jugaron tres finales al hilo

1. Alemania

JUBEL/FUSSBALL: WM 1990 in Rom | Bongarts/GettyImages

Finales consecutivas: España 1982, México 1986 e Italia 1990



Die Mannschaft supo ser la primera en lograrlo, aunque la copa se hizo desear para ellos en esta seguidilla.



En 1982 cayeron en el Bernabéu contra Italia por 3-1 con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli. Para Die Mannschaft anotó Paul Breitner.



En 1986 libraron una verdadera batalla contra Argentina en el Azteca, en lo que fue la final del mundo con más amonestados hasta 2010. La Albiceleste se impuso 3-2 gracias a los tantos de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Luis Burruchaga. Para los teutones marcaron Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler.



Ya en Italia 1990, llegó la hora de sacarse la mala suerte de encima: le ganaron por la mínima a Argentina con un gol de penal de Andreas Brehme tras un fallo polémico del árbitro mexicano Edgardo Codesal.

2. Brasil

Germany V Brazil, FIFA World Cup Final Match 2002 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Finales consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002



En el Mundial siguiente se cortó la racha de Alemania y nació la de Brasil, con la Canarinha ganando dos de tres Mundiales en este tramo de la historia.



En 1994 vencieron por penales a Italia, siendo esta la primera definición por penales en la historia de las finales del mundo. El fallo de Roberto Baggio les dio la gloria a los brasileños.



Cuatro años más tarde les tocó caer contra la Francia de Aimé Jacquet, que los aplastó 3-0 con doblete de Zinedine Zidane y un tanto de Emmanuel Petit.



En Corea-Japón, el primer mundial del nuevo milenio, no dejaron dudas ganándole 2-0 a Alemania con tantos de Ronaldo para levantar su quinta Copa del Mundo.