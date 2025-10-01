¿Cuántas veces Luis Enrique le ha ganado al FC Barcelona?

Luis Enrique es un nombre ineludible a la hora de hablar de la historia del FC Barcelona, ya que fue el entrenador del último equipo blaugrana campeón de la UEFA Champions League hasta el momento, levantando la Orejona en el Olímpico de Berlín frente a la Juventus en 2015.

En su carrera como director técnico se enfrentó en cinco veces al FC Barcelona: ganó dos y perdió en tres oportunidades. Las primeras dos caídas fueron cuando estaba en el banco del Celta de Vigo, en la temporada 2013/14, mientras que la tercera derrota se dio en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League 2023/24.

FC Barcelona v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Su primer triunfo fue justamente en la vuelta de esa serie por 4-1 en la Ciudad Condal, mientras que el segundo triunfo llegó esta tarde por la etapa de liguilla de la UCL de la actual campaña, donde el PSG llega como campeón europeo vigente y el FC Barcelona busca dar batalla y afianzarse como candidato.

El Barcelona arrancó ganando con tanto de Ferrán Torres, mientras que Mayulu igualó las acciones y Goncalo Ramos puso el 2-1 definitivo en el adicional del complemento para llevarse los tres puntos a París.