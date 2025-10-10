¿Cuánto cobraban a sus 18 años Cristiano Ronaldo y Leo Messi comparado con Lamine Yamal?

El joven crack del FC Barcelona, Lamine Yamal, celebró su cumpleaños número 18 el pasado 13 de julio de 2025 y desde ese momento entró en vigor su nuevo y millonario contrato con el club blaugrana.

Yamal firmó una extensión contractual hasta el año 2031 que lo posiciona como uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

FC Barcelona v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Lamine Yamal, a través de la negociación de su agente, Jorge Mendes, alcanzó un acuerdo con el FC Barcelona para cobrar en torno a 40 millones de euros anuales brutos (20 netos), lo que supone que cobrará más de tres millones de euros mensuales o casi 800.000 euros cada semana. Cada hora que pasa supondrán 4.500 euros para el joven jugador, mientras que cada minuto serán 76 euros para sus ahorros.

Cristiano Ronaldo, a los 18 años, ganaba 1200 € a la semana. Por su parte, Lionel Messi, a esa edad ganaba 1800 € a la semana y Lamine Yamal ya gana alrededor de 300.000 € a la semana. Esto demuestra la enorme diferencia de salarios entre ambos en su juventud, en gran parte por el contexto de cada época y las cláusulas de sus contrato

🚨 Cristiano Ronaldo at 18-years old was earning €1,200-a-week. 🇵🇹



Lionel Messi at 18-years old was earning €1,500-aweek. 🇦🇷



Lamine Yamal at 18-years old is earning around €300,000-a-week. 🇪🇸



Inflation in football has really got out of hand. 🤯 pic.twitter.com/9Qw3RQAs29 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2025

Claro está que en cuanto al dinero que ganaron, hay una diferencia lógica por la cantidad de años que lleva Messi en lo más alto del fútbol, en relación a la nueva figura blaugrana. Según el sitio Sportico, el argentino acumula una fortuna de 1,49 billones de dólares y es el quinto deportista más rico del mundo.

Lamine Yamal dijo que Messi es el mejor de la historia

“Para mí es el mejor jugador de la historia. Todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha me impresionó y me inspira admiración. Donde quiera que va en el mundo deja huella. Me gusta todo de su juego”, reveló el futbolista español de 18 años

Más noticias sobre fútbol europeo