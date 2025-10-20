¿Cuánto cobran los jugadores españoles por ir con la selección?

El mayor orgullo que puede tener un futbolista es ser convocado por la selección de su país. El momento de vestir esa camiseta por primera vez debe ser una sensación indescriptible, además de una responsabilidad enorme, puesto que al hacerlo estás representando a un país entero. Así, en el mundo de las selecciones, a menudo entre algunos aficionados al fútbol surge alguna pregunta, y posiblemente una de las más frecuentes sea si un jugador, al acudir a una convocatoria, cobra algún tipo de incentivo económico o similar. Trataremos de responder a esta cuestión en el ámbito de la selección española.

Lo cierto es que, un jugador de por sí no cobra por ir con la selección española. Esto es, si nos ponemos en el caso de este parón de selecciones en el que 26 futbolistas han sido convocados por Luis de la Fuente, ninguno de ellos va a cobrar un euro por asistir a dicha convocatoria. No obstante, si existen incentivos por acudir a torneos tales como Mundiales o Eurocopas, así como primas en función de los resultados y de lo lejos que se haya llegado en dichas competiciones.

Lamine Yamal es una de las estrellas de España | OZAN KOSE/GettyImages

¿Cuánto cobran los jugadores de la selección española?

Si ponemos el foco en el Mundial celebrado en el año 2022, la Real Federación Española de Fútbol fijó una retribución fija de 25.200 euros por partido y por cada jugador. De esta forma, los futbolistas se aseguraban cobrar los tres encuentros de la fase de grupos, lo que suma una cantidad total de 75.600 euros. A partir de aquí, los capitanes pueden pactar un "bonus", normalmente en función de las rondas que consigas pasar. Lamentablemente, España fue eliminada en octavos de final de este torneo por Marruecos, por lo que difícilmente los jugadores su pudieron embolsar más dinero del que ya había pactado como fijo.

En definitiva, el dinero que puede ganar un futbolista por acudir con la Selección depende del que se establezca para un torneo grande por la federación del país, así como los "bonus" que también se pacten en función de las rondas que avance el equipo, pudiendo conseguir un monto importante en caso de salir vencedor del campeonato.