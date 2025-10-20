El equipo ideal de España para el Mundial 2026

No hay pronóstico serio que no coloque a España como uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026. Vale aclarar que aún no tiene su boleto asegurado aunque lideran el grupo E de las Eliminatorias de la UEFA.



El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene una gran combinación entre juventud y experiencia, con figuras de la talla de Lamine Yamal, Pedri o Nico Williams.

El conjunto ibérico viene de ganar la pasada edición de la Eurocopa, mostrando un fútbol muy vertical y ordenado. También alcanzaron la final de la UEFA Nations League, pero cedieron ante Portugal en el partido por el trofeo.

Actualmente están líderes de su llave y con un pie casi en el Mundial. Lo que resta es hacer una buena preparación para el campeonato que organizarán México, Estados Unidos y Canadá a partir de julio de 2026.

El experimentado entrenador tiene variantes para casi todas las posiciones, con jugadores que hacen vida en LaLiga y la Premier League. El núcleo de esta selección es el FC Barcelona, con varios jugadores que hacen vida en el conjunto catalán.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos el once ideal de España para la Copa del Mundo de 2026.

1. Unai Simón

Spain v Georgia -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

El experimentado guardameta el Athletic de Bilbao aparece como el guardameta ideal para el once titular del entrenador español. Lleva varios torneos siendo el portero de la selección y seguirá bajo los tres palos. Aunque España tiene otros jugadores de alto nivel en la posición como David Raya o Joan García, este parece ser el torneo de Simón, quien tiene 31 años de edad.

2. Dani Carvajal

Switzerland v Spain - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4 | Catherine Steenkeste/GettyImages

Tiene 34 años de edad pero sigue siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo. Su desborde por el costado derecho ha hecho que el Real Madrid disfrute de grandes años de quizás el mejor jugador en la posición en la historia de España. Será su último Mundial y quieren despedirlo por todo lo alto.

3. Dean Huijsen

UEFA Nations League 2025 Semi-finalSpain v France | ANP/GettyImages

Ya estuvo en la UEFA Nations League y demostró que es un central muy elegante, con buen juego aéreo, con gran salida hacia el mediocampo y que va bien al ataque en la pelota parada. El zaguero del Real Madrid tiene continuidad en su club y eso ayudará a la selección española a encontrar la mejor versión de este jugador.

4. Pau Cubarsí

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

Otro joven que desde muy temprano ha demostrado que es de los mejores centrales del mundo. El catalán tiene la continuidad y regularidad en el Barça, por lo que ayudará a su selección. Le Normand, del Atlético de Madrid, peleará por la posición, pero todo apunta a que Cubarsí tendrá un lugar en el once titular de su seleccionado.

5. Marc Cucurella

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

En esta posición España tiene varios jugadores en un gran nivel, que el lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, parece tener la plena confianza de Luis de la Fuente. Fue clave en el título de la Eurocopa en 2024 y ahora quiere afianzarse en su selección. Alejandro Balde, del FC Barcelona, peleará por la posición.

6. Rodri

Switzerland v Spain -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

El volante de 30 años de edad del Manchester City se recupera de una lesión, pero todo apunta a que llegará bien al Mundial. Tiene la credencial de haber ganado el Balón de Oro y es clave en su equipo en la Premier League. La elegancia que tiene para manejar el medio campo es clave para las aspiraciones de su equipo en la Copa del Mundo.

7. Mikel Merino

Spain v Georgia -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Es el que le dará la estabilidad que todo equipo necesita en el medio campo. Vive un gran momento con el Arsenal en la Premier League y está en medio de la mejor racha goleadora de su carrera. Llega muy bien en ataque en segunda línea, con sus remates desde fuera del área.

8. Pedri

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

No hay dudas de que Pedri es el jugador con mejor momento de su selección junto con Lamine Yamal. La inteligencia que tiene para hacer mejores a sus compañeros es notable. El fútbol de España irá de la mano con lo que haga el volante canario del FC Barcelona. Es la Copa del Mundo para que brille gracias a sus dotes con el balón.

9. Ferrán Torres

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

El delantero del FC Barcelona vive el mejor momento de su carrera y tiene todo para convertirse en el '9' de este equipo. Aunque no es su posición tradicional, ante la lesión de Robert Lewandowsksi en el Barça ha conseguido ser el sustituto ideal para el polaco y se ha adueñado de ese lugar en el conjunto catalán. Llega en gran forma. Mikel Oyarzabal peleará con Torres ese lugar en el once titular.

10. Lamine Yamal

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

Es el mejor jugador joven del mundo y tiene todo para brillar en su primera Copa del Mundo. Viene de una gran Eurocopa en 2024, siendo clave para el triunfo de su selección. Es desequilibrante, tiene una gran visión de juego y puede cambiar el rumbo de cualquier partido con su talento. Puede ser una de las figuras jóvenes del Mundial.

11. Nico Williams

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

El extremo del Athletic de Bilbao llega en buena forma, con continuidad en su club y siendo desequilibrante. Cada vez que se coloca la camiseta de su selección tiene grandes rendimientos y seguirá con un puesto fijo en el once titular de De la Fuente. Se entiende muy bien con Yamal y eso será clave para España.