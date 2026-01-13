¿Cuánto debe pagarle el Real Madrid a Xabi Alonso por despedirlo?

El despido de Xabi Alonso del Real Madrid fue, sin ningún lugar a dudas, la gran noticia de la semana en el mundo del fútbol: tras perder la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona por 3-2, el entrenador fue cesado de su cargo.

Según informó COPE, el contrato del tolosarra con el club Merengue incluía una cláusula que indicaba que si era despedido en el primer año, solamente se le pagaría esa temporada en curso, no así las dos restantes del vínculo. Por ende, Xabi Alonso recibirá el dinero de sus salarios hasta mitad de 2026, cuando termine la campaña.

El paso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha tenido buenos tramos, pero ha sufrido bastantes turbulencias. La gestión de grupo siempre estuvo en el foco y las noticias sobre cruces con futbolistas como Vinicius Jr. y Federico Valverde no demoraron en llegar.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

Si bien había levantado tras una amenaza de despido en los últimos meses, y cuando parecía que el plantel lo respaldaba más que nunca, llegó la caída en la final de la Supercopa frente al FC Barcelona para desmoronar todo, alejar al Real Madrid de la posibilidad de volver a gritar campeón y dejar sin trabajo al entrenador que supo lograr lo imposible en el banquillo del Bayer Leverkusen un par de temporadas atrás, ganando la Bundesliga y la DFB Pokal.

El mensaje de Xabi tras su despido

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió el ex centrocampista en su cuenta de Instagram.

