¿Cuánto dinero ganaron los equipos que participaron en la Leagues CUP 2025?

La quinta edición de la Leagues CUP ha culminado con una contundente victoria del Seattle Sounders sobre el Inter Miami. De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock fueron los anotadores del partido. Esta es la primera ocasión que el Seattle Sounders se consagra campeón de la Leagues CUP, por lo que sus aficionados celebraron con todo el triunfo obtenido por parte de su equipo.

THE SEATTLE SOUNDERS ARE LEAGUES CUP CHAMPIONS! 💚@SoundersFC are the new kings of North America — Campeones of #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/PvIiuebD3Z — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Los premios económicos de la Leagues Cup 2025

Uno de los alicientes de dicha competencia binacional, son los atractivos premios económicos que la CONCACAF destina a cada club por el simple hecho de participar. Por cada partido disputado, los equipos ganaron un total de cien mil dólares; cincuenta mil más en caso de ganar.

El campeón, que en esta ocasión fue el Seattle Sounders, ganó un premio de dos millones de dólares, mientras que el Inter Miami se llevó un millón y el LA Galaxy recibió quinientos mil dólares, por haberse quedado con el tercer lugar.

Recordemos que el mercado de transferencias sigue abierto en distintas partes del mundo, por lo que no sería nada extraño que los clubes que participaron en la Leagues CUP del presente año utilicen los recursos obtenidos para fichar jugadores de jerarquía y así fortalecer sus plantillas de cara a las competencias nacionales e internacionales que disputarán en este cierre de año.

Los premios deportivos de la Leagues Cup 2025

Para los tres equipos que llegaron más lejos, que en este caso fueron el Seattle Sounders, el Inter Miami y el LA Galaxy, independientemente del dinero que se otorgó a los jugadores y a los clubes, hubo un interesante premio deportivo: tres boletos para la Concacaf Champions Cup del año 2026.

El torneo continental no solo es el máximo galardón regional para los clubes de la zona de CONCACAF, sino que también sirve como clasificatorio para el Mundial de Clubes 2029 y para la Copa Intercontinental de la FIFA.