¿Cuánto dinero ha gastado el Arsenal en este mercado de fichajes?

El Arsenal viene de un año de horror para el club. A partir de marzo, el cuadro de Londres firmó una debacle radical que les ha dejado sin un sólo título en la vitrina. Esto, fue un duro golpe para todos en el equipo, pues en algún punto de la campaña lucían como serios candidatos a ganarlo todo.

Pese a la caída, el área deportiva del cuadro de la Premier League decidió darle un voto de confianza a Mikel Arteta. El técnico se mantiene al frente del equipo y para ello, el club le ha firmado uno de los mejores mercados en la historia del cuadro 'Gunner' en cuanto a la llegada de fichajes.

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el cuadro del Arsenal ha gastado 293 millones de euros en 7 compras este verano. Las mismas son Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Christian Mosquera, Christian Norgaard y el arquero suplente, Kepa Arrizabalaga.

Arsenal v Leeds United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El octavo refuerzo del club es el ecuatoriano Piero Hincapié. Sin embargo, el clave detallar que el jugador no genera gasto para este verano. El zaguero jugará como cedido este ciclo y en el verano de 2026 se activará la obligación de compra de 52 millones de euros para el Bayer Leverkusen.

El voto de confianza a Mikel y el enorme gasto del club en llegadas, obligan a Arteta a entregar títulos sí o sí. Además, se entiende que deberán ser los trofeos de peso, es decir, el de la Premier League o el de la Champions League.