¿Cuánto dinero ha ingresado Cruz Azul gracias al PAOK?

El mercado europeo dejó buenas noticias para Cruz Azul gracias a los movimientos realizados con el PAOK en los últimos meses. El club griego se convirtió en un socio estratégico al llevarse a dos futbolistas celestes, operaciones que permitieron al cuadro de la Liga MX equilibrar sus finanzas y proyectar estabilidad económica.

En un lapso menor a seis meses, el PAOK concretó dos operaciones relevantes con Cruz Azul. Primero fue la salida de Giorgos Giakoumakis durante el verano, y posteriormente, en el mercado invernal, la transferencia de Jorge Sánchez. Ambos movimientos representaron ingresos importantes para la institución cementera.

La operación de Giakoumakis se estructuró como una cesión pagada cercana a los dos millones de dólares. Además, el acuerdo incluyó una opción de compra fijada en cinco millones de dólares, misma que dentro del entorno celeste se espera sea ejecutada, elevando el beneficio total del traspaso de forma considerable.

Ese primer movimiento marcó la pauta para una relación fluida entre ambos clubes. Cruz Azul encontró en el mercado griego una vía efectiva para colocar activos deportivos, mientras que el PAOK reforzó su plantilla con futbolistas ya adaptados a la exigencia competitiva y con proyección inmediata en su liga.

Durante el invierno, la relación se fortaleció con la venta de Jorge Sánchez. El lateral mexicano emigró al PAOK a cambio de una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares, consolidando un nuevo ingreso directo para la institución celeste en un momento clave de planeación financiera.

Sumando ambas operaciones, Cruz Azul logró una inyección económica relevante. Entre la cesión de Giakoumakis, la posible compra definitiva y la transferencia de Sánchez, el club alcanzó cifras que le permitieron equilibrar ingresos y egresos, algo que no siempre resulta sencillo en el contexto del futbol mexicano.

Desde la directiva celeste, estos movimientos se leen como parte de una estrategia clara: capitalizar jugadores en el mercado internacional sin comprometer la competitividad deportiva. La salida ordenada de futbolistas permitió liberar masa salarial y abrir espacio para nuevas decisiones dentro del proyecto deportivo.

Así, el PAOK terminó por llenar las arcas de Cruz Azul en un periodo corto, convirtiéndose en un aliado inesperado pero fundamental. Dos ventas bien ejecutadas, en verano e invierno, le dieron oxígeno financiero al club de la Liga MX y margen para planear el futuro con mayor estabilidad.

