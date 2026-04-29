¿Cuánto dinero le costaría al Real Madrid traer de vuelta a Mourinho?

En los últimos días, el nombre de José Mourinho volvió a instalarse con fuerza en torno al banco del Real Madrid; el entrenador portugués dejó señales claras de que no está atado a su actual proyecto en el Benfica y su intención es resolver su futuro antes de que termine mayo, en un contexto donde el presidente Florentino Pérez analiza personalmente quién será el próximo entrenador del equipo.

Pese a formar parte de una reducida lista de candidatos de renombre -de la cual tanto Didier Deschamps como Jürgen Klopp habrían descartado la posibilidad de asumir el cargo-, y en la que también figuran Lionel Scaloni, actual seleccionador de Argentina, y Sebastian Hoeneß, quien viene destacándose al frente del VfB Stuttgart en la Bundesliga, la experiencia del exentrenador merengue y su conocimiento del club lo posicionan como una alternativa sólida en pleno proceso de reconstrucción deportiva.

🚨 José Mourinho remains keen on Real Madrid return as reported two weeks ago.



Florentino Pérez will decide personally; JM, among 4 candidates for the job.



Benfica want José to stay; there’s €6m gross break clause only valid until final days of May.



🎥 https://t.co/PNtxPwgigp pic.twitter.com/JdMZoZb7Hu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Tres escenarios sobre la mesa

Lejos de no involucrarse activamente en su continuidad, Mourinho entregó al club portugués un informe con condiciones para seguir más allá de la temporada 2026/27, hasta el vencimiento de su contrato actual. La decisión ahora recae en el presidente del Benfica, Rui Costa, quien deberá evaluar si avanzar con una renovación a largo plazo.

El segundo camino contempla una salida impulsada por la propia institución deportiva. En portugal no descartan cambios en el cuerpo técnico, lo que daría lugar a una desvinculación inmediata.

Asimismo, él técnico posee una cláusual de recisión accesible, cercana a los seis millones de euros brutos, válida hasta fines de mayo. Esa cifa, relativamente baja para el mercado europeo, le permitiría liberarse si surge una oferta que le resulte atractiva, ya sea desde el Real Madrid u otro destino competitivo.

Mourinho ya dejó en claro que no quiere comenzar el mes de junio sin equipo y está dispuesto a esperar hasta pocos días despues del cierre de la liga portuguesa, previsto para el 16 de mayo, lo que alinearía su decisión con el final de las principales ligas europeas -tanto LaLiga como la Premier League, mercados prioritarios para el entrenador, finalizan el fin de semana del 23 y 24 de dicho mes-.

Sporting CP v SL Benfica - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Consultado públicamente sobre su posible regreso al Real Madrid, el técnico evitó dar una respuesta permeable e insistió en que su compromiso está con el Benfica y en su obketivo inmediato de devolver al club a la UEFA Champions League.

Sin embargo, con el futuro de la próxima conducción del banco del conjunto merengue en discusión y la decisión final en manos de Florentino Pérez, Mourinho gana terreno y se posiciona con la alternativa prioritaria en España.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP