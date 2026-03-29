¿Cuánto dinero recibirá el Barcelona por la lesión de Raphinha?

Los parones internacionales no le causan nada de gracia a los clubes, mucho menos cuando se disputan lejos de sus hogares. El caso de Raphinha aparece como uno de los ejemplos más evidentes de esta fecha FIFA. Luego de la mala noticia recibida al confirmarse la lesión, que mantendrá al extremo fuera de las canchas durante aproximadamente cinco semanas, el Barcelona recibió otra novedad. La institución catalana será indemnizada por la FIFA a través del Programa de Protección de Clubes.

El futbolista sufrió una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecho durante un amistoso entre Brasil y Francia. El tiempo estimado de recuperación supera los 28 días consecutivos que exige el reglamento para activar el mecanismo de compensación por lo que, a partir de ese punto, la FIFA asume un pago diario en función del salario del jugador afectado.

En el caso de Raphinha, la cifra se ubica alrededor de los 20.500 euros por día de baja. Si se cumplen los plazos médicos previstos, el Barcelona percibirá cerca de 144.000 euros por el período completo de inactividad. El programa establece un límite de 365 días por lesión y un tope global de 7,5 millones de euros por futbolista.

🚨🚨| NEW: Barcelona will receive around €144,000 for Raphinha's injury, with daily FIFA compensation set at approximately €20,500 under the Club Protection Scheme.



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El ingreso económico se suma a las finanzas del club y claro, todo ayuda... pero aun así, el alcance de la indemnización queda por debajo de otros casos registrados en la misma institución. La lesión de Gavi con la selección española en 2023 derivó en una compensación mayor debido a un período de recuperación mucho más prolongado.

Pasando al plano deportivo, la ausencia de Raphinha impacta en la planificación del equipo. El extremo se perderá varios compromisos de LaLiga y también la serie de cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Su participación formaba parte de las opciones ofensivas disponibles para el cuerpo técnico.

De esta manera, los culés deberán reorganizar alternativas en ataque y Marcus Rashford aparece como una de las variantes principales, junto con otras opciones dentro del plantel como Fermín López o Dani Olmo en funciones por izquierda.