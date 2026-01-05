¿Cuánto le costará al Manchester United el despido de Ruben Amorim?

Según se informa, el Manchester United tendrá que pagar el salario que se le debe a Ruben Amorim durante los 18 meses restantes de su contrato después de despedir al técnico portugués.

El breve comunicado del United que confirmaba la salida de Amorim describía al club como "reticente" a tomar la decisión. Dados los pésimos resultados obtenidos durante los 14 meses en los que el porugués stuvo al mando, esta reticencia podría haber sido más relevante para el coste financiero de tal decisión.

El club más valioso de la Premier League , aunque parezca contradictorio, no goza de una gran riqueza en estos momentos. El copropietario minoritario, Sir Jim Ratcliffe, declaró sensacionalmente el pasado marzo que el United se quedaría sin dinero en Navidad a menos que adoptara drásticas medidas de reducción de gastos.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Más de 400 empleados no jugadores fueron despedidos durante la temporada 2024-25, pero Amorim, quien llevó al United al puesto 15 en la Premier League, el puesto más bajo del club en la liga de primera división desde que descendieron en 1974, mantuvo su puesto.

Se teorizó que la cuantiosa indemnización que se le debía influyó en la decisión de retenerlo. Informes de la época afirmaban que Amorim tendría derecho a una indemnización de 16,2 millones de dólares si era despedido durante el primer año de su contrato.

Sin embargo, tras cumplir su primer aniversario, el 1 de noviembre, a Amorim aún se le debe el resto del salario que le correspondía. Esto se debe a una cláusula en su contrato que impide cualquier descuento, lo que significa que el United tendrá que pagar los 18 meses de salario que le quedaban a Amorim en un contrato que se extendía hasta junio de 2027, según The Athletic .

Dado que se pensaba que Amorim ganaba un salario anual de £6,5 millones, otro año y medio debería hacerle ganar al ex jugador de 40 años £9,75 millones.

Han sido 14 meses muy costosos para el Manchester United con Amorim. El costoso proceso para sacarlo del Sporting CP se produjo después de que el club tuviera que pagarle a Erik ten Hag en los torpes meses de otoño de 2024.

Leeds United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Las cuentas oficiales del United revelan que este compromiso ascendió a una suma nada desdeñable de 21,4 millones de libras.

Ten Hag se encontraba en una posición ventajosa en octubre de 2024, tras haber firmado una extensión de contrato el verano anterior. La compensación para el técnico holandés y su equipo técnico, compuesto por René Hake, Jelle ten Rouwelaar, Pieter Morel y Ruud van Nistelrooy, le costó al United 10,4 millones de libras.

Amorim tenía contrato con el Sporting cuando el United lo llamó. El bicampeón de la máxima categoría en Portugal se resistía a dejar al vigente campeón a mitad de temporada, pero finalmente dio el salto a riesgo de perder el barco por completo. El United pagó al Sporting 11 millones de libras para hacerse con los servicios de Amorim y su equipo técnico, compuesto por Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adélio Cândido, Emanuel Ferro y Paulo Barreira.

A pesar de quejarse de una supuesta falta de fondos , Amorim recibió un desembolso considerable en sus dos ventanas de fichajes completas en Old Trafford. Patrick Dorgu y Ayden Heaven llegaron en una ventana de fichajes de enero de 2025 bastante discreta, pero este verano los Diablos Rojos se desembolsaron hasta 232,5 millones de libras, el quinto mayor gasto de la división .

“Llámenme ingenuo, pero creo que soy la persona indicada en el momento indicado”, declaró Amorim en su conferencia de prensa de presentación con el Manchester United. “Puede que me equivoque, pero la Tierra seguirá girando, el sol volverá a salir. No importa”. Otro día ha llegado tras el despido de Amorim, pero este costoso fracaso podría ser importante para los contables del United.