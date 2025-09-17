¿Cuánto tendría que pagar el Manchester United para despedir a Ruben Amorim?

Nada ha mejorado dentro del Manchester United. Este fin de semana dentro de la Premier League el cuadro inglés no pudo vencer a su vecino el City en el derbi de la ciudad. El cuadro Red Devil no sólo firmó la derrota, sino que además lo han hecho de un forma poco competitiva siendo aplastados.

De forma natural, la presencia de Amorim en el banco del club comienza a ser cuestionada. Da la impresión que el técnico no sólo no encuentra las soluciones dentro del terreno de juego, sino que además, una de parte de la plantilla ha "abandonado" al entrenador y su causa.

💸Old Trafford, en llamas: el despido millonario de Amorim



✍️@Clauespi8 https://t.co/ie43uhbJfH — Diario SPORT (@sport) September 17, 2025

Fuentes en Inglaterra confirman que el área deportiva del club ya valora el despido del técnico. Sin embargo, hay una traba muy importante para el mismo. La información confirma que la compensación por dejar a Amorim sin trabajo es muy elevada, siendo claros 13 millones de libras inmediatas.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

La cifra se traduce en unos 15 millones de euros al tipo de cambio actual. Dicha compensación no es nada sencilla de solventar para la gerencia del United, pues para nadie es un secreto que el club está en una de las peores crisis financieras de su historia, por lo que gastos de este tipo son golpes muy duros.

En todo caso, la decisión se tomará en las próximas semanas en función de los resultados que lleguen. Lo que es un hecho es que no será Amorim quien de forma voluntaria de un paso al costado y ponga fin a su contrato.

Más noticias sobre la Premier League