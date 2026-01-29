¿Cuánto tiempo acumula Julián Álvarez sin marcar un gol?

La etapa de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa su momento más delicado desde su llegada. Lo que comenzó como una apuesta de jerarquía para potenciar el ataque rojiblanco hoy se ha transformado en un debate abierto, marcado por una preocupante crisis goleadora y sensaciones que empiezan a generar ruido interno y externo.

Los datos son contundentes. Han pasado 49 días desde el último gol oficial de Julián Álvarez con el Atlético, anotado el 9 de diciembre ante el PSV en la Champions League. Desde entonces, el argentino acumula 715 minutos sin marcar, con 26 remates fallidos que reflejan una sequía impropia de un delantero de su categoría.

FBL-EUR-C1-PSV-ATLETICO | JOHN THYS/GettyImages

El registro reciente de partidos refuerza la alarma. En compromisos de LaLiga, Champions y Copa, Álvarez ha sido titular o ha tenido minutos relevantes sin lograr impactar en el marcador. Sus calificaciones individuales rondan el aprobado, pero lejos de los picos que supo alcanzar cuando fue decisivo, especialmente en el duelo europeo frente al PSV.

Más allá del gol, el rendimiento global también se ha visto condicionado por su rol. En varios encuentros fue sustituido antes del final o desplazado a zonas menos favorables para la definición. La lectura es clara: Julián participa, corre y presiona, pero no encuentra continuidad en situaciones de remate ni sociedades constantes en el último tercio.

Dentro del contexto táctico del Atlético, su adaptación no ha sido sencilla. El equipo prioriza el orden, el repliegue y las transiciones, un escenario que exige sacrificio ofensivo. Para un delantero acostumbrado a sistemas más verticales y asociativos, la exigencia física y posicional termina afectando su frescura frente al arco.

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

La comparación con su cierre de 2025 es inevitable. En diciembre, Álvarez venía de marcar y ser figura, con calificaciones altas y protagonismo ofensivo. El contraste con enero es marcado: partidos completos sin gol, sustituciones tempranas y un lenguaje corporal que empieza a transmitir frustración, tanto en LaLiga como en el escenario europeo.

Este contexto ha alimentado rumores sobre una posible incomodidad del delantero en Madrid. Desde su entorno no hay posturas oficiales, pero en España ya se habla de un verano movido. Si la sequía se prolonga y su rol no cambia, el mercado podría ofrecerle una salida estratégica para relanzar su carrera.

Por ahora, el Atlético respalda a Julián Álvarez y confía en que el gol vuelva a aparecer. Sin embargo, el fútbol no espera. La presión, los números y el ruido mediático colocan al argentino en un punto de inflexión. De aquí a final de temporada, su respuesta será clave para definir si esta etapa es un bache o el preludio de una despedida anticipada.