¿Cuánto tiempo causará baja Ángel Sepúlveda con Cruz Azul?

El pasado fin de semana no todo fue alegría en el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas. El cuadro de la capital del país perdió por lesión a quien es para mucho el mejor delantero de la Liga MX hoy mismo, Ángel Sepúlveda. El mexicano tuvo que abandonar el campo desde la primera mitad del encuentro.

Luego de un par de días de reposo, ya de regreso en La Noria, el club le ha realizado las pruebas oportunas a 'Sepu'. Las mismas han arrojado que el goleador presenta una una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo, una lesión puramente muscular y cuyo tiempo de baja ya está definido.

Esperan que en tres semanas exactas pueda volver a las canchas.



Tomando en cuenta las fechas que me dan, se perdería los juegos contra Pachuca y Juárez.



El cuerpo médico del cuadro celeste contempla una baja de alrededor de tres semanas para el veterano. Es decir, el jugador trabajará por diferenciado durante la pausa de la fecha FIFA y se espera que no sea tomado en cuenta para el encuentro en contra de Pachuca luego del regreso del parón.

En el mejor de los casos, el mexicano será elegible para el duelo de la jornada 9 donde los de la capital del país recibirán a Juárez. Claro está, la decisión será tomada en función de que el delantero no corra riesgos de recaída y su recuperación sea total.

Su lugar será tomado por Gabriel 'Toro' Fernández. El charrúa deberá encontrar ritmo pues en el camino le ha aparecido una oportunidad impensada meses atrás cuando estaba por salir del equipo y ahora, incluso tendrá rodaje como el titular al menos ante Tuzos.

