¿Cuánto tiempo estará de baja Iker Fimbres con Monterrey?

El semestre está siendo muy duro dentro de Monterrey. El equipo no está a la altura de lo que una plantilla como la suya lo exige. Ni a nivel local dentro de la Liga MX, ni a nivel internacional donde están a punto de ser quedar fuera de la CONCACAF Liga de Campeones.

Además de la poca calidad en el fútbol que el equipo desarrolla y la inestabilidad directiva que se vive hoy a nivel interno, las lesiones están golpeando a la plantilla. El último afectado en este rubro fue el juvenil de mayor relevancia dentro del plantel, Iker Fimbres, quien causará baja hasta nuevo aviso.

¡NO PUEDE SER! 🚨😳



Tras las evaluaciones médicas realizadas en las últimas horas, se confirmó que el futbolista presenta una lesión en el ligamento del tobillo derecho, además de un golpe en el peroné, molestias que lo dejarán al margen de los próximos compromisos del equipo… pic.twitter.com/TnGi12sURy — MedioTiempo (@mediotiempo) March 15, 2026

El club ha anunciado que el mediocentro de perfil muy ofensivo estará fuera del campo hasta nuevo aviso. Luego de los estudios realizados el pasado fin de semana, el jugador ha sido diagnosticado con una lesión en el ligamento del tobillo derecho, además de un golpe en el peroné.

Al ser un tema de malestar, el equipo no tiene del todo claro cuánto tiempo estará fuera de actividad Fimbres. Sin embargo, Monterrey ha encontrando algo de paz pues en su momento se contemplaba algo más serio, incluso se temía por posible daño óseo.

Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En Monterrey hay cierto malestar por la situación. La lesión de Iker se ha generado el pasado viernes en la visita de Rayados a Juárez. El contacto se dio durante una jugada donde un hombre del conjunto local entró con mucha dureza sobre Iker.

Por peculiar que pueda parecer, el central Marco Antonio Ortíz, mejor conocido como "el gato", ni siquiera marcó al menos falta sobre Fimbres. Mucho menos hubo sanción de por medio.

Por ahora, Nicolás Sánchez, técnico interino de Monterrey tendrá que voltear hacia sus piezas y elegir al mejor reemplazo posible para Iker. Algo que no va a ser nada sencillo, pues Rayados no tiene exceso de jugadores similares al mexicano.