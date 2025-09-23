¿Cuánto tiempo estaría fuera Gavi por su lesión con el FC Barcelona?

El mediocampo del FC Barcelona sufrió pésimas noticias este martes: el club confirmó en sus redes sociales que Gavi fue sometido a una cirugía para corregir su lesión del menisco interno de una de sus rodillas y se perderá los próximos cuatro o cinco meses.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira '𝐆𝐚𝐯𝐢' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en… pic.twitter.com/CnhDrHCbPY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

Este es un verdadero baldazo de agua fría para Hansi Flick, ya que se esperaba que su recuperación demande algunas semanas y no tenga que pasar por el quirófano. Ahora, el entrenador alemán ya sabe que no lo tendrá, aproximadamente, hasta marzo del año entrante.

El volante volverá a la actividad para el tramo final de la temporada con el FC Barcelona y en la antesala de lo que será el Mundial de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que tendrá que hacer un buen trabajo en su regreso para entrar en la lista final de Luis de la Fuente.

El comunicado completo del FC Barcelona

