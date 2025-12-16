¿Cuántos futbolistas han repetido el Balón de Oro y The Best el mismo año?

El premio Balón de Oro, entregado por France Footbal, es el galardón más importante que se le entrega a futbolista alguno cada año. Sin embargo, es un reconocimiento de la prestigiosa revista francesa, que no tiene nada que ver con el premio que otorga la FIFA.

El Jugador Mundial de la FIFA, conocido como el The Best, es un premio que otorga el máximo ente del fútbol mundial desde 1991, con la finalidad de reconocer al mejor futbolista año tras año, tomando en cuenta lo conseguido dentro de las canchas y también el ejemplo que representan para la sociedad.

Es común que el mismo jugador gane el Balón de Oro y el Jugador Mundial de la FIFA en el mismo calendario. De hecho, ha ocurrido en 16 ocasiones, desde 1991 hasta la fecha.

El primero en lograrlo fue Marco Van Basten, el artillero holandés que lo consiguió en 1992, después de su gran temporada, siendo clave para ganar la Serie A en ese calendario.

Messi es el máximo ganador del premio Balón de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

Que el mismo futbolista obtenga ambos galardones es un hecho relativamente común dado que el Balón de Oro tiene una trayectoria más larga, pero la FIFA ha querido elevar su premio en las últimas décadas, aunque todavía no lo ha conseguido.

Los jugadores que han logrado esta hazaña son Marco Van Basten (1992), Roberto Baggio (1993), George Weah (1995), Ronaldo (1997, 2002), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007), Cristiano Ronaldo (2008), Luka Modrić (2018) y Lionel Messi, quien lo consiguió en cuatro ocasiones (2009, 2016, 2019, 2023).

El Balón de Oro es votado exclusivamente por periodistas especializados, de los 100 mejores países rankeados por la FIFA, mientras que el The Best es a través de una votación de los capitanes y seleccionadores nacionales de cada uno de los países afiliados al máximo ente del balompié.