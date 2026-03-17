¿Cuántos goles le anotó Erling Haaland al Real Madrid?

Si bien todavía le falta anotar tres goles para forzar la prórroga en el duelo de octavos de final de la UEFA Champions League, es una excelente noticia para el equipo de Pep Guardiola que hayan podido empatar el partido de vuelta antes del descanso. El autor del gol de la igualdad fue Erling Haaland, que ya sabe de anotarle al Real Madrid.

EL SUEÑO DE LA REMONTADA SIGUE EN PIE... Erling Haaland estaba en el lugar indicado para empujarla y anotar el 1-4 de Manchester City en el global vs. Real Madrid.



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El noruego le marcó por cuarta vez al Merengue en su carrera, siendo todos estos goles con la camiseta del Manchester City. Los primeros dos fueron en la derrota por 3-2 en la ida del reprechaje de la temporada pasada, con un tanto a los 19 minutos y otro, de penal, a los 80.

En esta temporada se midieron en la etapa de liguilla y el noruego fue el encargado de poner cifras definitivas, de penal a los 43 minutos para el 2-1.

Para dar vuelta la serie necesitan cuatro goles, aunque con tres podrían forzar la prórroga. Es difícil y más para un equipo que juega con 10 desde la expulsión de Bernardo Silva, pero si hay equipo que puede llegar a marcar esa cantidad de goles es el Manchester City. Se espera un segundo tiempo de película en el Etihad.