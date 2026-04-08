¿Cuántos goles le hizo Julián Álvarez al FC Barcelona?
El Atlético de Madrid le está ganando al FC Barcelona por la mínima en el Camp Nou en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League gracias a un tiro libre magistral de Julián Álvarez, que volvió a anotarle al Culé.
Para colmo, el equipo de Hansi Flick juega con 10 por la expulsión de Pau Cubarsí, que bajó a Giuliano Simeone siendo último hombre y generó así el tiro libre del gol.
El argentino se está enfrentando al FC Barcelona por octava vez en su carrera, y este es el cuarto gol que le mete, todos ellos con la camiseta del Colchonero.
En el acumulado son dos por Copa del Rey, uno por LaLiga y ahora uno por UEFA Champions League. En el torneo local fue por la jornada 28 de la temporada 2024/25, cuando facturó en la derrota de su equipo por 4-2. En los partidos coperos ambos fueron en la ida de semifinales en las últimas dos temporadas, en el empate 4-4 del año pasado y la victoria 4-0 de la vigente campaña, donde buscarán la gloria en La Cartuja ante la Real Sociedad.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo