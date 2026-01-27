¿Cuántos goles lleva anotados Mbappé de penal en la temporada 2025/26?

Lanzar penaltis puede parecer sencillo, pero mantener la calma bajo presión es un don poco común. Kylian Mbappé es uno de esos jugadores, y en lo que llevamos de temporada ha anotado 11 goles desde los 11 metros con el Real Madrid.

Este arranque puso al francés en el centro de la conversación. Para muchos, los penales marcan una diferencia importante en su cuenta goleadora, aunque nadie duda de su capacidad para decidir partidos en jugada. Lo cierto es que el Real Madrid encontró en Mbappé a un especialista que transmite seguridad en un rubro donde el equipo había tenido altibajos en los últimos años.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Gyökeres ostenta el récord de más penales anotados en una sola temporada

En la temporada 2024/25, un delantero emergió como un fenómeno en la ejecución de penaltis: la nueva estrella del Arsenal, Viktor Gyokeres, que convirtió 19 de 19 tiros de pena máxima, transformándose en un récord impactante.

El impecable historial del sueco no tiene parangón en más de dos décadas. El delantero, quien llegó al Arsenal procedente del Sporting, presume de un asombroso 100% de acierto en sus penaltis, habiendo convertido sus 19 intentos la temporada pasada, un récord compartido desde el año 2000.

Pero atención con esto, ya que ahora es Kylian Mbappé quien tiene 11 y sigue al acecho del delantero de los Gunners. Por la forma de ejecutar del francés, pareciera cuestión de tiempo para saber que caerá el récord del actual delantero del Arsenal y tendremos pronto un nuevo rey desde los once metros.

Arsenal v Leeds United - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

En toda Europa, aproximadamente el 78% de los penaltis se convierten, y leyendas como Matt Le Tissier del Southampton (47/48) y Ronald Koeman del Barcelona (97/103) establecen el estándar de oro en cuanto a dominio de los penaltis.

Kylian Mbappé tuvo una gran primera mitad de temporada con el Real Madrid. El delantero francés se ha convertido en noticia por la cantidad de tantos que lleva de penal, un aspecto que generó debate entre aficionados y especialistas. Lejos de esquivar la presión, Mbappé mostró que también desde los once metros es una garantía.

La carrera está abierta… y la presión por dicho trono también.

Goles de Mbappé con el Real Madrid en la temporada 2025/26

Partidos jugados Goles de penalti Goles totales 28 11 34

