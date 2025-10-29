¿Cuántos goles lleva marcados Florian Wirtz con el Liverpool?

Florian Wirtz es una de las grandes promesas del fútbol europeo; sin embargo, su nueva etapa, en representación del Liverpool, no ha iniciado de la forma en que muchos podían vaticinar, luego de aterrizar en Anfield Road en julio pasado, a cambio de 125 millones de euros.

En efecto, el antiguo mediapunta del Bayer Leverkusen aterrizó en la Premier League con la etiqueta de estrella y la expectativa de convertirse en un pilar del nuevo proyecto red, equipo que galopó para llevarse el afamado torneo doméstico inglés en la 2024/2025.

A sus 22 años, el internacional por Alemania llegaba a la Ciudad de los Beatles con números impresionantes en las anteriores dos temporadas: 18 goles en la 2023/2024 y 16 en la siguiente; siempre sumando todas las competiciones, aunado a ostentar una reconocida capacidad para asistir, ya que en esas mismas contiendas repartió 19 y 14 pases de anotación, confirmándose como uno de los jugadores más decisivos del balompié teutón.

FLORIAN WIRTZ MISSES A GOLDEN CHANCE TO SCORE HIS FIRST LIVERPOOL GOAL 😧 pic.twitter.com/YFpjDGoYSp — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2025

El problema para Wirtz es que su adaptación al Liverpool no ha sido la esperada, al punto que en esta 2025/2026 suma 13 partidos oficiales sin marcar, al margen de haber contribuido con tres asistencias; dos en la Champions League y uno en la Supercopa inglesa (Comunnity Shield).

Los Reds, por su parte, tampoco atraviesan su mejor momento colectivo, dado que ocupan la séptima posición en la Premier, a siete puntos del líder, el Arsenal, lo que ha encendido las alarmas en Anfield. Mientras tanto, la histórica oncena de Merseyside suma seis de nueve unidades posibles en la Champions, donde se ubican en la décima casilla, de 36 escuadras participantes.

Aunque su talento es indiscutible, Florian Wirtz necesita romper pronto su sequía goleadora para recuperar confianza, silenciar las críticas y empezar a justificar la inversión millonaria que lo convirtió en el segundo fichaje más caro de siempre en el Pool, tras los 145 millones que se pagaron por el ariete sueco Alexander Isak, al Newcastle, a los dos meses de la contratación del alemán.

