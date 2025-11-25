¿Cuántos goles necesita Messi para llegar a 1.000 hasta el final de su contrato con el Inter Miami?

Pasan los años y la calidad de Lionel Messi no deja de sorprendernos en lo absoluto. Acaba de llegar a 1300 goles y asistencias en su carrera, lo que lo pone como el mandamás en cuanto a dicha estadística se refiere y además, liderará al Inter Miami hasta el 2028, que es la fecha con la que firmó su última extensión de contrato.

En aquel momento, al astro argentino se dijo por demás contento con la renovación y aseguró que tiene la firme convicción de continuar para construir un proyecto aún más sólido dentro de la Major League Soccer.

Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Lionel Messi

Con 38 años de edad, la 'Pulga' sigue dando de qué hablar dentro de las canchas, este fin de semana firmó un tanto y generó tres asistencias en la goleada de cuatro por cero sobre el Cincinnati, resultado que impulsó a las Garzas hasta la final de la Conferencia Este de la MLS.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Con este tanto que fue el primero de la noche para el Inter, Lionel llegó a 896 tantos, por lo que está a 104 anotaciones de llegar a la marca de los 1000 goles en su carrera y hablando de números, todavía tendría pendientes dos temporadas en el futbol norteamericano, además de los amistosos y los del Mundial 2026 con Argentina.

MLS 2026 : 24 juegos de temporada regular (sin sumar playoffs)

: 24 juegos de temporada regular (sin sumar playoffs) Finalissima : 1 juego

: 1 juego Selección Argentina : 3 juegos mínimo (Mundial 2026) y amistosos previos

: 3 juegos mínimo (Mundial 2026) y amistosos previos MLS 2027 : 24 juegos de temporada regular (sin sumar playoffs)

: 24 juegos de temporada regular (sin sumar playoffs) MLS 2028: 24 juegos de temporada regular (sin sumar playoffs)

Messi tienen en puerta, ya asegurados, cerca de 80 juegos hasta el término de su contrato con el equipo de Miami, sin contar los torneos de otra índole a los que pueda ir, ya que aparentemente terminando el Mundial se retira de la selección argentina. Así que la ventana para llegar a los 1000 tantos todavía es bastante ámplia.