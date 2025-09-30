El Real Madrid salió victorioso de su excursión a la lejana Almaty, donde el Kairat los recibió con una gran fiesta y ganas de competir. Si bien dieron la talla, el resultado fue 5-0 para el Merengue por la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche con tres goles: el primero fue de penal, el segundo fue aprovechando una pelota larga a la espalda del defensor central y definiendo picándosela al arquero, mientras que el tercero fue el más bonito de todos, con un fuerte remate desde la línea del área al palo izquierdo del arquero.

¡Y SE LLEVA LA PELOTA! HAT-TRICK DE MBAPPÉ PARA EL 3-0 DEL MADRID ANTE KAIRAT ALMATY.



Con este hat trick, Kylian Mbappé llegó a su cuarto desde que arribó a la Casa Blanca: el primero fue el 25/01/2025 frente al Real Valladolid por LaLiga, mientras que el 19/02/2025 marcó por triplicado en la vuelta del Playoff de UEFA Champions League frente al Manchester City. El último hasta el momento había sido ante el FC Barcelona por la jornada 35 del campeonato español, en la derrota 4-3 del 11/05/2025.