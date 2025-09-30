¿Cuántos partidos de sanción le dieron a Dani Carvajal por su expulsión ante el Marsella?

Además de la lesión sufrida el pasado sábado en el derbi de la capital, Dani Carvajal no estará disponible para el Real Madrid al menos durante los dos próximos compromisos de la Champions League, tras ver la roja en la primera jornada ante el Olympique de Marsella.

En efecto, UEFA informó que le ha impuesto una sanción de dos encuentros al jerárquico lateral derecho y capitán del conjunto merengue por protagonizar una acción violenta, incluyendo un cabezazo contra el guardameta argentino de los marselleses Gero Rulli. El incidente ocurrió en el segundo tiempo, con el marcador igualado a un tanto, justo antes de que los blancos, pese a jugar en inferioridad numérica, lograran imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu.

El Comité de Disciplina del organismo rector del fútbol europeo aplicó el artículo 15, apartado 1, que contempla castigos por agresión a otro futbolista; en consecuencia, Carvajal recibió una sanción intermedia dentro de la franja de uno a tres partidos que podía enfrentar. Es que el ente en cuestión consideró que, aunque la acción merecía castigo, no alcanzó la gravedad de otros episodios similares.

Basta recordar casos recientes, como el de Stefan Savic, representando al Atlético de Madrid y sancionado con cuatro juegos (reducidos a tres), luego de un codazo sobre Antonio Rüdiger cuando militaba en el Chelsea, en 2021, o el célebre cabezazo de Gennaro Gattuso en 2011 contra Joe Jordan, asistente del Tottenham, que le costó al antiguo centrocampista italiano cinco cotejos de suspensión.

De ese modo, Carvajal se perderá el duelo de este martes en Almatý ante el Kairat, así como la tercera jornada de la fase de liga, en la que el Madrid recibirá a la Juventus el 22 de octubre, en un clásico del balompié continental. Claro está, dichas ausencias no alteran demasiado la planificación del entrenador Xabi Alonso debido a la mencionada lesión sufrida por el lateral contra el Atleti, a raíz una dura entrada del argentino Nico González, que le golpeó en la pierna derecha.

Eso sí, la situación supone un contratiempo adicional para el ya histórico defensor, quien había vuelto en esta 2025/2026 a la dinámica de competición con el Real, después de un largo calvario físico, recordando que apenas pudo participar en la campaña anterior como consecuencia de la grave lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha, ocurrida el 5 de octubre de 2024 en un partido de liga contra el Villarreal.

