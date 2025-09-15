¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Canadá?

Aunque Canadá no se ha caracterizado por ser un país futbolero, la nación norteamericana forma parte de las sedes de la Copa del Mundo de 2026, un torneo que se jugará además en México y Estados Unidos, siendo la primera vez que el campeonato se juega en tres naciones.

Canadá será sede de 13 partidos del Mundial, estrenándose como anfitrión del máximo evento del fútbol mundial. Sus dos coanfitriones, Estados Unidos (1994) y México (1970 y 1986) ya habían recibido en sus tierras este torneo.

El calendario incluye 10 partidos de fase de grupos y tres de eliminación directa, caso similar al de México. El BMO Field de Toronto y el BC Place de Vancouver serán los estadios que albergarán la cita mundialista.

El BMO Field, también conocido como Toronto Stadium, tiene capacidad para 45,736 espectadores y recibirá cinco partidos de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Por su parte, el escenario ubicado en Vancouver, que tiene un aforo para 54,500 espectadores, tiene en cronograma cinco partidos de la primera ronda, uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

La selección de Canadá tendrá su tercera participación en mundiales, después de su actuación en México 1986, cuando no lograron avanzar de la fase de grupos, perdieron sus tres partidos y no lograron conseguir goles y en Catar 2022, también cayendo en los tres choques, con dos goles a favor y siete en contra.

El nivel de la selección canadiense ha mejorado en la última década, sobre todo con la participación de sus principales figuras en ligas europeas. En la actualidad, cuentan con Alphonso Davies en el Bayern Múnich, Tajon Buchanan en el Villarreal o Jonathan David en la Juventus.

Aunque Canadá y México tendrán roles complementarios como sedes del Mundial, ya que en Estados Unidos se jugará la mayoría de los partidos, es una apuesta interesante de la FIFA por organizar torneos en distintas naciones, que muestren diferentes expresiones culturales, tradiciones y estadios.