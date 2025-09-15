¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Estados Unidos?
La edición 2026 del Mundial de Fútbol será histórica en muchos sentidos, empezando porque será la primera en celebrarse en tres países: Estados Unidos; México y Canadá.
Entretanto, el mayor torneo de FIFA estrenará formato con 48 selecciones en la fase final, lo que incrementará el número total de encuentros a 104 , significando un aumento de 40 respecto a la cita de Qatar en 2022, misma en la que participaron 32 escuadras nacionales y se disputaron 64 desafíos. Semejante ampliación busca darle mejor alcance al prestigioso certamen y ofrecer más oportunidades de participación a las regiones emergentes.
De igual forma, este Mundial será una oportunidad para que Estados Unidos se consolide como un escenario de referencia en el fútbol internacional, luego de albergar recientemente la Copa del Mundo de Clubes FIFA y hacer lo propio con la justa de selecciones, en solitario, pero en un ya lejano 1994.
Sede principal de la Copa del Mundo
Aunque el magno evento se repartirá entre tres países, los estadounidenses han sido designados como organizadores preponderantes, al punto que albergarán 78 de los citados 104 partidos, lo que representa más de dos tercios del total; cifra que también refleja la capacidad de estos a nivel de infraestructura, logística y el grueso de los sectores.
Por si fuera poco, la nación de las barras y las estrellas atestiguará en primera fila los principales cotejos de la Copa del Mundo 2026, incluyendo los cuatros de cuartos de final: en Boston; Los Angeles; Miami y Kansas City; igual que las dos semis; en Dallas y Atlanta respectivamente; el tercer lugar en Miami y la gran final en East Rutherford, New Jersey (New York para efectos comerciales).
Los estadios que albergarán el Mundial en Estados Unidos
La FIFA seleccionó un total de 11 recintos deportivos en Estados Unidos para fungir como sedes del Mundial: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; el Gillette Stadium de Boston; el AT&T Stadium de Dallas; el NRG Stadium de Houston; el Arrowhead Stadium de Kansas City; el SoFi Stadium de Los Angeles; el Hard Rock Stadium de Miami; el MetLife Stadium de New York/New Jersey; el Lincoln Financial Field de Philadelphia; el Levi's Stadium de San Francisco y el Lumen Field de Seattle.
A continuación, los 78 partidos a celebrarse en Estados Unidos:
Ciudad
Estadio
Capacidad
Partidos
Atlanta
Mercedes-Benz Stadium
71.000
8 (5 de fase de grupos, 1 de 16avos de final, 1 de cuartos y 1 de semis)
Boston
Gillette Stadium
68.765
7 (5 de fase de grupos, 1 de 16avos de final y 1 de cuartos)
Dallas
AT&T Stadium
80.000
9 (5 de fase de grupos, 2 de 16avos de final, 1 de octavos y 1 de semis)
Houston
NRG Stadum
72.200
7 (5 de fase de grupos, 1 de 16avos de final y 1 de octavos)
Kansas City
Arrowhead Stadium
76.416
6 (4 de fase de grupos, 1 de 16vos de final y 1 de cuartos)
Los Angeles
SoFi Stadium
70.000
8 (5 de fase de grupos, incluyendo el inaugural, 2 de 16avos de final y 1 de cuartos)
Miami
Hard Rock Stadium
65.326
7 (4 de fase de grupos, 1 de 16avos de final, 1 de cuartos y el tercer lugar)
New York/New Jersey
MetLife Stadium
82.500
8 (5 de fase de grupos, 1 de 16avos de final, 1 de octavos y la final)
Philadelphia
Lincoln Financial Field
67.594
6 (5 de fase de grupos y 1 de octavos)
San Francisco
Levi's Stadium
68.500
6 (5 de fase de grupos y 1 de 16avos de final)
Seattle
Lumen Field
72.000
6 (4 de fase de grupos, 1 de 16avos de final y 1 de octavos)
